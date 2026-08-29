فروش لباس فرم دانش آموزان شادگانی باید مطابق با نرخنامه باشد

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نرخنامه رسمی لباس فرم دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه به واحدهای صنفی اعلام شده است و اولیای دانش آموزان در هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند.
وی افزود: در سال تحصیلی جدید تهیه لباس فرم دانش آموزان به تعدادی از تولیدکنندگان مجاز پوشاک سپرده شده است که لباس فرمهای مدارس شهرستان شادگان با رویکرد رونق تولید در شهرستان و با استفاده از پارچه باکیفیت ایرانی تهیه و دوخت میشود.
مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: متصدیان موظف به رعایت نرخ نامه فوق و نصب آن در معرض دید مشتری هستند.
حسونی زاده در خاتمه هدف از اجرای طرح لباس فرم دانش آموزی را ترویج فرهنگ سادهزیستی، تقویت فرهنگ ایرانی و اسلامی در پوشش، نظمپذیری و جلوگیری از شکلگیری نظام طبقاتی در مدارس ذکر کرد.
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