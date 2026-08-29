حجت‌الاسلام محمدتقی سیفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از محورهای جنگ شناختی، ارائه تصویری متفاوت از واقعیت اجتماعی استان است و برخی اختلافات طبیعی و مسائل کوچک را به اندازه‌ای بزرگ جلوه می‌دهند که گویی همه جامعه درگیر دوقطبی و دوگانگی است.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان افزود: هرکس در سیستان و بلوچستان زندگی کند، می‌بیند که شیعه و سنی، فارس و بلوچ در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و بسیاری از مردم حتی در زندگی روزمره خود تفاوت‌های هویتی یکدیگر را احساس نمی‌کنند؛ بنابراین باید این واقعیت اجتماعی به‌درستی برای افکار عمومی تبیین شود.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها مأموریت مهمی در این زمینه دارند، ادامه داد: نباید اجازه داد رسانه‌هایی که با هدف ایجاد اختلال شناختی فعالیت می‌کنند، به منبع شناخت جامعه تبدیل شوند و تصویر دوقطبی و نادرستی از استان ارائه دهند.

سیفایی همچنین درباره مقابله با شایعات و محتوای تفرقه‌افکنانه گفت: مهم‌ترین راه مقابله با شایعات، انجام اقدامات ایجابی است؛ زیرا اگر قرار باشد به تک‌تک شایعات پاسخ داده شود، تمام ظرفیت و زمان صرف پاسخگویی خواهد شد و از اقدامات اصلی بازمی‌مانیم.

وی استفاده از ظرفیت زبان‌های محلی را از اقدامات مثبت در حوزه رسانه دانست و گفت: پخش خبر به زبان بلوچی از شبکه هامون، اتفاقی مثبت در مسیر تقویت عدالت رسانه‌ای است و باید تلاش شود این روند بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

مدیر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور علمای شیعه و سنی در اجتماعات و نمازهای جمعه یکدیگر در هفته وحدت خبر داد و گفت: حضور ائمه و علمای شیعه در نماز جمعه‌های اهل سنت و برعکس، از برنامه‌های محوری هفته وحدت در نقاط مختلف استان خواهد بود.