بررسی تاریخ اتوبوسرانی با مستند «اتوبوسی به نام قفس»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند داستانی «اتوبوسی به نام قفس» به کارگردانی نیما مهدیان در ژانر مستند کمدی و در قالب اجتماعی تاریخی، به بررسی تاریخچه یکصدساله اتوبوسرانی شهری در تهران میپردازد.
در این فیلم نیمهبلند، رفتارشناسی مردم در تقابل با این پدیده (اتوبوس) و بُعد انسانی آن مورد توجه قرار گرفته و مستندساز قصد دارد با به تصویر کشیدن وقایع مهم و تاریخی اتوبوسرانی، به تعاملات انسانی و رفتارشناسی آنها بپردازد.
این فیلم مستند از دو بخش اصلی تشکیل میشود؛ بخش اول بخش مستند داستانی که ترکیبی است از تصاویر کاملا مستند از شخصیت رانندهای به نام حاج داریوش که وقایع اصلی فیلم در اتوبوس او حادث میشود و به تعامل راننده و مسافر و فشارهای فیزیکی و روانی که بر او تحمیل میشود، میپردازد.
بخش دوم روایتگر تاریخی است و در این بخش فیلمساز به سیر تاریخی ورود اولین اتوبوس به تهران تا وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخی این پدیده میپردازد.
به گفته مهدیان، در حین تدوین این دو بخش درهم ادغام خواهند شد، بهنحوی که هر سکانس از بخش داستانی مکمل و تبیینکننده سکانس بخش روایتگر علمی- تاریخی و بالعکس خواهد شد.
پژوهشگر، نویسنده و کارگردان این فیلم که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید میشود، نیما مهدیان است.
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