به گزارش خبرگزاری مهر، الله‌کرم رضایی‌زاده که ساخت آثار مستندی نظیر «تولدی در آتش»، «رسم عاشقی همینه» و «اینجا خورشید می‌درخشد» را در کارنامه خود دارد، درباره موضوع ساخت این فیلم مستند گفت: تیم فوتبال ملوان بندرانزلی دارای فرهنگ و پایگاه مردمی ویژه‌ای در بین ساکنان این شهر و استان گیلان است و در واقع این تیم، برآمده از دل مردم انزلی است که باعث شده ملوان به عنوان نماد این شهر بندری مطرح باشد.

وی افزود: در شهر انزلی ملوان تنها مختص علاقمندان فوتبال نیست و همه شهروندان اعم از پیر و جوان و کودک علاقه خاصی به این تیم دارند و این شور و هیجان فوتبالی تماشاچیان فهیم و فوتبال‌دوست است که بر عملکرد بازیکنان ملوان تاثیر مستقیمی دارد؛ لذا فیلم مستند «ملوانان تنها به دریا نمی‌روند» با موضوع اجتماعی و ورزشی، ضمن اشاره به افتخارات تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در طول تاریخ شکل‌گیری، روایتگر دلبستگی و همدلی کم‌نظیر اهالی بندرانزلی از هر قشر و شغلی، با این تیم محبوب و ریشه‌دار است.

رضایی‌زاده با بیان اینکه پژوهش این پروژه مستند نزدیک به دو سال به طول انجامیده و هم اکنون پیش تولید آن نیز به اتمام رسیده است، اظهار کرد: برای شروع کار، از چند بازی خانگی ملوان با تیم‌های لیگ برتری تصویربرداری شده و کارها طبق برنامه‌ریزی قبلی ادامه خواهد یافت.

عوامل تولید فیلم مستند «ملوانان تنها به دریا نمی‌روند» به این شرح هستند: نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: الله‌کرم رضائی‌زاده، تحقیق و پژوهش: الله‌کرم رضائی‌زاده، همایون رضایی‌زاده، مدیر تصویربرداری: محمّد حدادی، تدوین: حمید نجفی‌راد، صدابردار: امیرحسین ترکمن، دستیار کارگردان: شهریار رضایی زاده، مدیر تولید و برنامه‌ریز: همایون رضایی‌زاده، عکاس: حسام جمشیدی‌فلاح، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.