به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت استاد مشفق کاشانی پیام تسلیتی را به این شرح صادر کرد:
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت استاد مشفق کاشانی، شاعر و استاد برجسته کشور، جامعه فرهنگی را سوگوار کرد و تمامی دوستداران شعر و ادب را متاثر ساخت؛ آن استاد فرزانه که در دانش و هنر و کرامات انسانی از ستارگان دوران بود و سایه پرمهر خود را بر سر اهالی سرزمین فرهنگ و شعر و معنویت گسترد و در سالیان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، با اخلاص و فداکاری، هنر و تجربه خویش را به میدان آورد.
شعر و قلم و سخن استاد مشفق، مدافع مرزهای فرهنگ اسلامی این سرزمین بود و حضور فعال ایشان در محافل ادبی و نهادهای فرهنگی، رهاوردهای ارزشمندی داشته است، از جمله راهگشایی و هدایت نسلی از شاعران جوان سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی که بعدها شاعرانی نامآور و جریانساز شدند. فقدان استاد مشفق کاشانی اگرچه رخدادی اندوهبار است اما عمر پربرکت ایشان و آثار ارزشمند و دستاوردهای آن بزرگمرد گنجینهای است بیبدیل که موجب آرامش خاطر دوستداران استاد خواهد بود.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رحلت استاد مشفق کاشانی را به خاندان ارجمند ایشان، جامعه فرهنگی و مردم شریف ایران تسلیت میگوید و برای روح بزرگ آن ادیب فرزانه طلب رحمت و غفران الهی دارد. باشد که استاد مشفق کاشانی که دهها سال ستایشگر و مرثیهسرای اهل بیت علیهمالسلام بود، در عالم باقی از برکات خدمتگزاری به آلالله متنعم گردد.
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