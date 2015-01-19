به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت استاد مشفق کاشانی پیام تسلیتی را به این شرح صادر کرد:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت استاد مشفق کاشانی، شاعر و استاد برجسته کشور، جامعه فرهنگی را سوگوار کرد و تمامی دوستداران شعر و ادب را متاثر ساخت؛ آن استاد فرزانه که در دانش و هنر و کرامات انسانی از ستارگان دوران بود و سایه پرمهر خود را بر سر اهالی سرزمین فرهنگ و شعر و معنویت گسترد و در سالیان پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، با اخلاص و فداکاری، هنر و تجربه خویش را به میدان آورد.

شعر و قلم و سخن استاد مشفق، مدافع مرزهای فرهنگ اسلامی این سرزمین بود و حضور فعال ایشان در محافل ادبی و نهادهای فرهنگی، رهاوردهای ارزشمندی داشته است، از جمله راه‌گشایی و هدایت نسلی از شاعران جوان سال­‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی که بعدها شاعرانی نام‎آور و جریان‎ساز شدند. فقدان استاد مشفق کاشانی اگرچه رخدادی اندوه‌بار است اما عمر پربرکت ایشان و آثار ارزشمند و دستاوردهای آن بزرگ‌مرد گنجینه‌ای است بی‎بدیل که موجب آرامش خاطر دوست‎داران استاد خواهد بود.

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رحلت استاد مشفق کاشانی را به خاندان ارجمند ایشان، جامعه فرهنگی و مردم شریف ایران تسلیت می‎گوید و برای روح بزرگ آن ادیب فرزانه طلب رحمت و غفران الهی دارد. باشد که استاد مشفق کاشانی که ده‎ها سال ستایش‎گر و مرثیه‌سرای اهل بیت علیهم‎السلام بود، در عالم باقی از برکات خدمت‌گزاری به آل‌الله متنعم گردد.