پیشنهاد تاسیس خانه فرهنگ در روستاهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیصبح امروز دوشنبه ۲۹ دیماه در نشستی با دستاندرکاران جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران با ارائه این پیشنهاد گفت: در صورت تاسیس خانههای فرهنگ در روستاهای کشور میتوان برای استحکام آنها از ردیفهای مالی و بودجهای که سالیانه به عنوان بودجه کشور از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی تایید و تصویب میشود، نیز کمک گرفت.
وی با تاکید بر اینکه باید شعار بازگشت به روستاها را راهاندازی کنیم ادامه داد: در بسیاری از کشورهای خارجی از نظر امکانات از جمله آب، برق، گاز، اینترنت، امکانات عمرانی و ...، مردم تفاوتی بین شهر و روستا نمیبینند بنابراین وقتی میبینند که تمامی نیازهای آنها در روستاها مهیاست، ترجیح میدهند در همان روستا بمانند و به شهرها مهاجرت نکنند؛ بنابراین باید سعی کنیم در توزیع تمامی امکانات از جمله امکانات فرهنگی و هنری در روستاها عدالت داشته باشیم.
جنتی افزود: برای رسیدن و عملیاتی کردن این شعار نیز باید ابتدا امکانات و زیرساختهای آن فراهم شود که در صورت چنین اتفاقی نشاطی در آنها به وجود میآید و به طور قطع جلوی تخریب بسیاری از روستاها گرفته میشود.
وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید اظهار کرد: در دو سه دهه گذشته درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی سخنان بسیاری گفته شده است ولی علیرغم تلاشهایی که تا امروز صورت گرفته است، هنوز به نقطه مطلوب برای نهادینه کردن کتابخوانی در کشور نرسیده ایم. بنابراین باید تلاش کرد تا کتاب جایگاه خود را در میان مردم پیدا کند.
وی گفت: با برگزاری جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به طور قطع روستاهای کشور به نوعی نشاط فرهنگی خواهند رسید و یک نوع رقابت فرهنگی و تحرک فرهنگی در آنجا آغاز میشود. بنابراین باید به صورت مداوم این دو طرح ادامه داشته باشد.
جنتی با اشاره به اینکه دستیابی به این هدف که طرح پایتخت کتاب ایران در یونسکو به تصویب برسد، خیلی دوردست نیست، ادامه داد: به طور طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی باید با یونسکو در تعامل بود و بر اساس معیارهای آنها پیش رفت تا بتوان به این نقطه مطلوب که نقش بسزایی نیز در دیپلماسی فرهنگی کشور دارد، رسید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در طول سه دهه گذشته به صورت خاص دولت از نظر فرهنگی و آموزشی و بهداشتی به روستاها رسیدگی کرده است که از آن جمله میتوان به ساخت مدارس، آبرسانی، حتی برپایی مدارس در زیر چادرها با هدف رسیدگی آموزشی در روستاها و ... اشاره کرد ولی به طور عام روستاها مورد توجه نبودهاند و با برگزاری طرح روستاهای دوستدار کتاب رسیدگی به روستاها در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی از استانهای کشور حتی سالن سینما هم وجود ندارد افزود: باید بتوان تمام امکانات فرهنگی را به طور عادلانه توزیع کرد و امکانات فرهنگی و هنری روستاها و استانهای محروم را گسترش داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای تجهیز و توسعه فرهنگ در روستاها میتوان از موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره و چند منظوره هم کمک گرفت زیرا یکی از وظایف ذاتی آنها انتشار کتاب و توسعه فرهنگ کشور است.
وی افزود: از جمله مراکز دیگری که میتوان برای توسعه فرهنگی و هنری روستاها از آنها کمک گرفت، برخی موسسات خیریه، کتابخانههای عمومی، ستاد عالی کانونهای فرهنگی مساجد کشور و ... است.
جنتی با اشاره به طرح شبکه ملی فرهنگ ادامه داد: در این شبکه که به نوعی میتوان از آن به عنوان گوگل فرهنگی یاد کرد به طور مرتب اطلاعات فرهنگی بارگذاری میشود و هر گونه اطلاعات فرهنگی کشور از طریق این شبکه قابل دسترسی در تمامینقاط کشور و حتی روستاها است.
وی برگزاری جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران را اقدامی شایسته دانست و افزود: امیدوارم بتوان شرایطی را فراهم آورد تا این جشنوارهها به صورت سالانه برگزار شود و مشارکتهای بیشتری را جذب کند.
در ادامه این جلسه، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارائه گزارشی از چگونگی شکلگیری دو طرح جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران افزود: طرح روستاهای دوستدار کتاب یکی از اقدامات جدید معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از جمله اهداف آن رصد و حمایت از ایدههای بکر و خلاقانه در حوزه کتاب و کتابخوانی است.
وی گفت: ارتقای سهم دولتی در عرصه کتابخوانی یکی دیگر از اهداف دو طرح عنوان شده است که سعی میشود از طریق جشنوارههای روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران در فضای روستایی و شهری بتوان سهمهای مالی و شبه مالی بخشهای دولتی و عمومی را ارتقا داد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشارکتهای مردمی در اقتصاد نشر و ترویج کتاب و کتابخوانی را از دیگر اهداف جشنوارههای روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران برشمرد.
صالحی با اشاره به رویکردهای این دو جشنواره ادامه داد: تکیه بر برنامهها از جمله رویکردهای دو جشنواره یاد شده است که لازم است این برنامهها، طرحهای عملی داشته باشند نه طرحهای آرمانی.
وی گفت: طرحها باید بودجههای مشخص و قابل تدوینی داشته باشند و دارای تاثیرات پایدار در فضای روستاها باشند و نباید به گونه ای باشند که به صورت کوتاهمدت باشد بلکه لازم است زمان طولانی تری را در اختیار داشته باشند.
صالحی افزود: امیدوارم جشنوارههای روستاهای دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران به عنوان یک سنت حسنه در حوزه کتاب و کتابخوانی، بتواند عدالت و توسعه فرهنگی در کشور را گسترش دهد.
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