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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

موگرینی:

رفع تحریم های روسیه نیازمند بهبود اوضاع اوکراین است

رفع تحریم های روسیه نیازمند بهبود اوضاع اوکراین است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رفع تحریم های اعمال شده علیه روسیه را به بهبود اوضاع اوکران مرتبط دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فدریکا موگرینی» با بیان این مطلب در ادامه گفت: هر گونه لغو تحریم روسیه فقط زمانی اتفاق می افتد که وضعیت موجود در اوکراین بهبود یافته و خشونت ها در این کشور پایان بیابد. 

موگرینی که در جمع خبرنگاران در بروکسل سخن می گفت در ادامه افزود: در نشست امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیمی در مورد تحریم های روسیه اتخاذ نمی شود. 

از نوامبر 2013 و با آغاز اعتراضات مردم اوکراین که بواسطه خودداری دولت «ویکتور یانوکوویچ» از امضای قرارداد با اتحادیه اروپا، آغاز شد، روسیه و غرب رو در وی هم قرار گرفتند و در سال 2014 به دلیل استقلال کریمه ار اوکراین و پیوستن آن به روسیه این رویارویی به اوج خود رسید و بواسطه آن اروپا و آمریکا تحریم هایی را علیه مسکو اعمال کردند.  

کد مطلب 2469373
عبدالحمید بیاتی

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