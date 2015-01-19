رفع تحریم های روسیه نیازمند بهبود اوضاع اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فدریکا موگرینی» با بیان این مطلب در ادامه گفت: هر گونه لغو تحریم روسیه فقط زمانی اتفاق می افتد که وضعیت موجود در اوکراین بهبود یافته و خشونت ها در این کشور پایان بیابد.

موگرینی که در جمع خبرنگاران در بروکسل سخن می گفت در ادامه افزود: در نشست امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیمی در مورد تحریم های روسیه اتخاذ نمی شود.

از نوامبر 2013 و با آغاز اعتراضات مردم اوکراین که بواسطه خودداری دولت «ویکتور یانوکوویچ» از امضای قرارداد با اتحادیه اروپا، آغاز شد، روسیه و غرب رو در وی هم قرار گرفتند و در سال 2014 به دلیل استقلال کریمه ار اوکراین و پیوستن آن به روسیه این رویارویی به اوج خود رسید و بواسطه آن اروپا و آمریکا تحریم هایی را علیه مسکو اعمال کردند.