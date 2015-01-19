جزئیات نشست شورای 3 جانبه ملی/ مذاکره درباره افزایش سنوات کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست شورای مشاوره 3 جانبه ملی پیرامون هم اندیشی تعیین راهکارهای عملی تعیین حداقل دستمزد سال 1394 به ریاست سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه و با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و اساتید دانشگاهی تشکیل شد.

بر پایه این گزارش، در این هم اندیشی نمایندگان گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی، دولت و اساتید دانشگاهی دیدگاه های خود را پیرامون موضوع ارائه کردند.

این گزارش می افزاید: در این نشست نمایندگان یاد شده جملگی بر پایین بودن قدرت خرید کارگران کشور اشاره داشتند و معتقد بودند از طرفی وضعیت رکود تورمی سال های اخیر، شرایط سخت و ویژه ای را برای تصمیم گیری ایجاد نموده که برای رسیدن به یک نقطه مشترک می بایست جلسات هم اندیشی فوق العاده و متعددی به صورت 3 جانبه صورت پذیرد تا بتوان یک راهکار مناسب و موثر انتخاب کرد.

گفتنی است، در نشست شورای 3 جانبه ملی بررسی دوباره نرخ پایه سنوات و تطبیق آن با بهره وری عوامل تولید و نیز بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید نیروی کار و حداقل دستمزد سال 1394 به بحث گذاشته شد.