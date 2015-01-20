قرآن و تعلیمات گرانبهایش در تاروپود زندگی فردی و اجتماعی شماوارد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله مکارم شیرازی در افتتاحیه مسابقات سراسری دار القرآن امام علی(ع) قرائت شد که متن پیام به شرح ذیل می باشد؛

بهترین سلام و درود خدا به شما عزیزانی که گرد مشعل فروزان قرآن اجتماع کرده‌اید تا روح و جان خود را در پرتو آن روشن سازید، نثار می‌کنم و از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی همه شما و تمام دست‌اندرکاران و شخصیت‌های محترمی که در تشکیل این محفل بزرگ مسابقات سراسری قرآن کریم سهیم هستید خواستارم.

برادران و خواهران عزیز، قرآن کتابی است که دوست و دشمن، مسلمان و غیر مسلمان بر عظمت ان اعتراف دارد. شبلی شُمَیّل دانشمند مادی عرب‌زبان، اشعار بلندی دربارة قرآن دارد که ترجمه دو بیت از آن چنین است: «من اگرچه به آیین این پیامبر ایمان نیاورده‌ام ولی آیا می‌توانم ایمان خود را به عظمت آیاتی که آورده است کتمان کنم؟ پیامبر اسلام معارف و دانش‌هایی همراه با قرآن خود، برای جامعه اسلامی اورده که اگر به آن عمل کنند، عمران و آبادی و سربلندی و عظمت نصیب آنان خواهد شد. «

به راستی همان‌گونه که این دانشمند غیر مسلمان گفته اگر مسلمین قدر قرآن را بدانند و تلاوت و حفظ آن را مقدمه‌ای برای اندیشیدن، و اندیشیدن آن را مقدمه‌ای برای به کار بستن و عمل کردن قرار دهند به یقین نه تنها در بُعد معنویت که در بُعد پیشرفت‌های مادی نیز پیشرفت خیره‌کننده‌ای خواهند داشت.

لازم است بدانیم پیام‌های قرآن خطاب به تمام خداپرستان جهان است، قران می گوید: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ»؛ ای افراد با ایمان همگی در صلح و صفا و دوستی وارد شوید و از گام‌های شیطان که سعی در ایجاد نفاق و تفرقه میان شما دارد پیروی نکنید.

به کار بستن همین پیام‌ چهره جهان اسلام را دگرگون می کند و در جای دیگر می فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ؛ همه افراد با ایمان برادر یکدیگرند هرگاه بین برادران اختلافی رخ دهد در اصلاح آن بکوشید». نه این‌که با گرفتن دستور از دشمنان، بنزین بر آتش بریزید.

و نیزمی‌فرماید: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا؛ کسی که از در صلح درآید دست او را بفشارید و نگویید تو اهل ایمان نیستی».

هرگاه دنیای ما بر اساس این سه اصل یعنی برادری و صلح و محبت بنا شود چهره دیگری خواهد داشت. عزیزان من سعی کنید قرآن و تعلیمات گرانبهایش در تار و پود زندگی فردی و اجتماعی شما وارد شود و حافظان قرآن الگوهای عملی تعلیمات قرآن باشند که این خود بهترین تبلیغ اسلام و قرآن است. همیشه در سایة قرآن موفق و پیروز باشید.

بار دیگر از همة شما عزیزان و هیئت مؤسس مخصوصا جناب آقای حاج انصاری و حاج نجفی تشکر می‌کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

این متن در مراسم افتتاحیة مسابقات سراسری قرآن، صبح امروز سه‌شنبه سی‌ام دی‌ماه ۹۳ در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر «سرچشمه» توسط آقای مرتضی نجفی قدسی مسئول دارالقرآن‌های امام علی(ع) و علامه طباطبایی(ره) قرائت شد. این مسابقات با شرکت ۲۴۰۰ نفر از قاریان و حافظان ممتاز کشور به مدت ده روز ادامه خواهد داشت.