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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

با اعلام همبستگی خود با حزب الله؛

اسماعیل هنیه حمله صهیونیستها به رزمندگان مقاومت در قنیطره را محکوم کرد

اسماعیل هنیه حمله صهیونیستها به رزمندگان مقاومت در قنیطره را محکوم کرد

معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حمله رژیم صهیونیستی به نیروهای مقاومت در قنیطره را که به شهادت آنها منجر شد، محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، اسماعیل هنیه معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قنیطره و شهادت شماری از نیروهای مقاومت حزب الله لبنان گفت: ما با حزب الله لبنان ابراز همبستگی می کنیم.

وی خواستار اتحاد همه در مقابل اسرائیل دشمن اصلی امت اسلام شد و اعلام کرد که حماس همبستگی کامل خود را با لبنان و مقاومت لبنان در مقابله با رژیم صهیونیستی ابراز می کند.

هنیه حمله رژیم صهیونیستی به رهبران مقاومت لبنان را محکوم کرد و خواستار پایان بخشیدن به درگیری های مذهبی و طائفه ای و جنگ های داخلی شد.

کد مطلب 2470239
سمیه خمارباقی

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