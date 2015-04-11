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۲۲ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

با تدریس علیرضا محمودی/

کارگاه رمان جنایی در شهر کتاب برپا می‌شود

کارگاه رمان جنایی در شهر کتاب برپا می‌شود

کارگاه آموزشی رمان جنایی با تدریس علیرضا محمودی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه در دو بخش برگزار می‌شود. در بخش اول با مرور تاریخی و تئوریک ‌ژانر، روش‌های طراحی پیرنگ و نگارش و بازنویسی رمان جنایی در چهار زیر ژانر اصلی معمایی کارآگاهی، کارآگاهی خشن، پلیسی و تریلر جنایی مطرح و به ویژگی‌های اصلی رسیدن به رمان جنایی فارسی متکی بر تعریف بزهکاری و جنایت در جامعه ایرانی پرداخته خواهد شد.

در بخش دوم پیرنگ‌های نوشته شده توسط حاضران مطرح، مسیر و روش‌های بازنویسی و تکمیل پیرنگ‌ها مورد بررسی گروهی قرار خواهد گرفت.

این کارگاه روزهای چهارشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد و آغاز آن از ۲۳ اردیبهشت است. علاقه‌مندان به حضور در این دوره تا  ۱۰ اردیبهشت فرصت دارند در ساعت اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

کد مطلب 2530626

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