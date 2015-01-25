تحقق سیاستهای پدافند غیرعامل در گرو عزم ملی/ آگاهی همگان ارتقا یابد

عباس گودرزی استاد دانشگاه فارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رابطه با پیشرفت در حوزه پدافند غیرعامل در کشورمان کارهای بسیار زیربنایی و خوبی انجام شده و مدیران طی چند سال اخیر که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر روی پدافند غیر عامل داشتند، همت بالایی را در این کار گذاشته اند تا زیرساخت ها به گونه ای بنا شود که در آینده کمترین آسیب را ببینیم.

وی با اشاره به اینکه توجه به موضوع پدافند غیرعامل هنوز فراگیر نشده است عنوان کرد: آن چیزی که در حوزه پدافند غیرعامل در حال تعقیب و پیگیری بوده و دیدگاه مقام معظم رهبری است، همت کلی نظام در ساختار مدیریتی و ورود مردم به صحنه را می خواهد و هرکس به سهم خود در محیط و زندگی شخصی باید پدافند غیرعامل را هم جدی گرفته و هم به آن عمل کند.

اولین وظیفه در حوزه پدافند غیرعامل توجیه مدیران است

گودرزی در ادامه با تاکید بر اینکه در هر خانه باید پناهگاه به معنای واقعی با استانداردها موجود باشد، تصریح کرد: اولین وظیفه در حوزه پدافند غیرعامل توجیه مدیران است که مسئولیت هدایت جامعه را برعهده دارند به طوریکه اگر کارمند در محیط خدمت خود به آرامش نسبی از سوی مدیر برسد این آرامش را به خانه و خانواده نیز منتقل می کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اصل در مدیریت پدافند غیرعامل مهار بحرانها است و مدیریت بحران یکی از زیر شاخه های پدافند غیر عامل است با این تفاوت که مدیریت بحران در زمان حادثه مدیریت می کند ولی پدافند غیرعامل سعی در پیشگیری از وقوع مشکل و حادثه را دارد.

استاد دانشگاه فارابی بیان داشت: مردم باید در زمینه پدافند غیرعامل وارد شوند و این امر زمانی امکان پذیر است که مدیران توجیه باشند و از طریق رسانه ها و ادارات نیز مباحث مرتبط به این حوزه به مردم به صورت آرام تزریق شود.

برای مقابله با تهدیدهای سایبری همگان آگاهی خود را بالا ببرند

احمد صفرنژاد از اساتید دانشگاه فارابی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه برنامه های کشورمان در حوزه دفاع سایبری و پیشرفت های ایران در حوزه سایبری اظهار داشت: ایران بزرگترین قدرت سایبری در منطقه است و برای مقابله با تهدیدها و آسیب های سایبری باید همگان آگاهی خود را بالا ببرند.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری کارگاهها و همایش های مرتبط با پدافند غیرعامل بالا بردن آگاهی مسئولان است عنوان کرد: در صورت ارائه آموزشها و ارتقای آگاهی دفاع سایبری امری آسان است.

صفرنژاد ادامه داد: دشمنان نظام در این زمینه هوشمندانه عمل می کنند و ما نیز باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری هوشمندانه عمل کرده و تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم.

حملات سایبری همواره وجود داشته و خواهند داشت

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه چگونگی پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از حملات سایبری عنوان کرد: هدف از حضور در استانهای کشور و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی آشنایی مسئولین برای کاهش خسارات است.

صفرنژاد ادامه داد: حملات سایبری همواره وجود داشته و خواهند داشت و دشمنان جمهوری اسلامی این حمله ها را در همه زمینه ها از قطعی گاز و برق گرفته تا آلودگی های محیط زیست انجام می دهند ولی مسئولین باید رصد کنند و نگذارند کنترل از بعد فرهنگی، اقتصادی، ماشین آلات و سیاسی از دستشان خارج شود.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: دستگاهها موظف هستند بر ماشین آلاتی که در اختیارشان قرار دارد نظارت کنند و مشکلات احتمالی را به اداره کل پدافند غیرعامل گزارش دهند.

وی با بیان اینکه حوزه علم سایبری مربوط به همه امور انسان است که ماشین آلات انجام می دهند و این موضوع تنها مربوط به رایانه یا تلفن همراه نبوده و حتی سانتریفیوژها و ماشین آلات صنعتی را شامل می شود؛ افزود: نبرد سایبری را زمانی می گویند که کنترل ماشین از دست انسان گرفته شده بدون اینکه خودش متوجه شود و در این نبرد کسی موفق است که بتواند سریع تشخیص دهد.

پدافند غیرعامل آسیب پذیری ها را کاهش می دهد

استاد دانشگاه فارابی با تاکید بر استمرار برگزاری دوره های آموزشی و ارتقای آگاهی های اقشار مختلف در زمینه پدافند غیرعامل اظهار داشت: یکی از وظایف مهم مدیران که از اصول پدافند غیرعامل بوده توجه به آرامش جامعه است به طوریکه مدیران نه خود باید سردرگم باشند و نه دیگران را سردرگم کنند.

وی عنوان کرد: مدیران باید نوع فن آوری هایی که در اختیارشان قرار می گیرد را قبل از استفاده آسیب شناسی کنند که امنیت فعالیتهای آنها به خطر نیفتد.

صفرنژاد با اشاره به اینکه فیسبوک بزرگترین ماشین جاسوسی دنیا است تصریح کرد: پدافند غیرعامل آسیب پذیری ها را کاهش داده و حسن اعتماد را در جامعه افزایش می دهد.

استاد دانشگاه فارابی با تاکید بر لزوم بومی کردن فناوری ها در این حوزه گفت: امیدواریم تا پایان امسال سیستم اینترانت ایرانی که متخصصان مشغول کار بر روی آن هستند راه اندازی شود.