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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۸

ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درخصوص شهدای حمله اسرائیل به القنیطره

ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درخصوص شهدای حمله اسرائیل به القنیطره

وزی جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که کسانی که اخیرا توسط جنگنده های این رژیم در منطقه کوهستانی جولان مورد هدف قرار گرفتند عوامل اجرای عملیات مشترک ایران و حزب الله در جولان بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «موشه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هرکسی که به اسرائیل آسیب برساند بهای آن را پرداخت می کند حتی اگر آن یک کشور باشد.

وی همچنین با اشاره به حمله هوایی اسرائیل به القنیطره در سوریه  که منجر به شهادت یک سردارسپاه ایرانی و شش نفر از نیروهای حزب الله شد گفت: کسانی که در قنیطره مورد هدف قرار گرفتند عوامل اجرای یک عملیات ویژه مشترک میان حزب الله و ایران بودند که قرار بود در جولان اجرا شود.

یعلون پیشتر در ادعایی جالب از حزب الله خواسته بود که درخصوص حضور نیروهایش در جولان توضیح دهد.

کد مطلب 2473323

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