ساماندهی فعالیت هیئات مذهبی از رویکردهای جدید سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان، حجت الاسلام محمود فقیهی در نشست صمیمانه با حضور مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: ساماندهی و رصد فعالیت هیئات مذهبی از موضوعات محوری و رویکردهای جدید این اداره کل بوده است.

وی افزود: اگر چه قدم های اولیه در این زمینه برداشته شده ولی می توانیم ظرفیت تشکل های دینی و مردمی را با استفاده از توانایی های خبرگزاری مهر، موسسه تبیان و حوزه هنری و دیگر موسسات وابسته سازمان تبلیغات اسلامی، به نحوی شایسته‌تر به صحنه های اجتماعی بکشانیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان در خصوص تعامل موسسات وابسته سازمان تبلیغات اسلامی بیان داشت: در اولین گام نشست هایی با اتحادیه موسسات قرآنی مردمی، موسسه تبیان و حوزه هنری برگزار و راهکارهای تعامل بررسی شده است.

وی ادامه داد: : با تشکیل شورای فضای مجازی در این اداره کل در خصوص فعالیت های سایت های اصفهان تبیان، اصفهان هیئت و گفتمان دینی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد این پایگاه ها با رویکردی جدید وارد کار شوند.

حجت الاسلام فقیهی گفت: چهار نرم افزار با عناوین ربیع قلوب، پیشوایان آسمانی، اما و اگرهای فضای مجازی و فجر ۳۶ با محتوای قوی در زمینه دستاوردهای انقلاب نیز طی چند ماه گذشته تولید و منتشر شده است.

در ادامه این نشست حکمت مدیر موسسه تبیان در اصفهان نیز طی سخنان کوتاهی گفت: در فضای مجازی با توجه به تجریه بیش از ده ساله تبیان تا آنجایی که در توان هست، کمک به برنامه های فرهنگی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی در استان اصفهان از نظر فرهنگی و تکنولوژی قابل تحسین است، افزود: باید طوفان فکری در فضای مجازی اتفاق بیفتد و افراد صاحب نظر و نهادهای فرهنگی مستعد همچون حوزه های علمیه و دانشگاه ها ورود جدّی به فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی داشته باشند.

در این نشست رضا معممی مقدم مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان با ارائه پیشنهاداتی گفت: ظرفیت موسسات وابسته سازمان تبلیغات اسلامی بسیار مهم است و لذا این جلسه نیازمند یک دبیرخانه مستقل است و احتیاج به نوآوری و ایده پردازی دارد.

وی با بیان اینکه در گام اول باید به دنبال هم افزایی ظرفیت‌های خودمان باشیم، افزود: ۹۱ هزار هیئت مذهبی، هشتاد هزار مداح، خیل عظیم جمعیت بانوان فرهیخته و ۵۲۰۰ موسسه و اتحادیه قرآنی ظرفیت عظیمی است که باید معرفی و تبیین شود و لذا برپایی نمایشگاه توانمندی‌های سازمان تبلیغات اسلامی موضوعی قابل توجه است.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه اگر به دنبال بسط گفتمان فعالیت های قرآنی هستیم، بهترین بسترش هیئات مذهبی است، اظهار داشت: با افزایش هیئات مذهبی با رویکرد قرآنی می توانیم در گسترش مبانی قرآنی گام برداریم و حتی با برنامه ریزی هر هیئت مذهبی در یک برنامه ۵ساله می تواند یک مربّی قرآن داشته باشد.

راه اندازی کرسی تلاوت قرآن در هیئات مذهبی، برپایی جلسات جمع خوانی قرآن، سطح بندی مربیان قرآنی توسط اتحادیه موسسات قرآنی از دیگر پیشنهادات معممی مقدم در امور قرآنی بود.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه موثر می تواند به آسیب های عزاداری توجه کند و نقاط قوت و ضعف را تبیین کند، اظهار داشت: برپایی نمایشگاه ها و ایستگاه های صلواتی توسط هیئات مذهبی به عنوان یک تشکل قرآنی نیز بسیار موثر خواهد بود.

رضا معممی مقدم به جمعیت بانوان فرهیخته اشاره کرد و گفت: این بانوان هستند که می توانند جامعه را در تحقق اقتصاد مقاومتی همراهی یا زمین‌گیر کنند.

آموزش نغمات موسیقی برای مداحان با همکاری حوزه هنری از دیگر پیشنهادات معممی مقدم در تعامل تشکل های دینی با حوزه هنری بود.

مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر راه اندازه شبکه مجازی ارائه محصولات فرهنگی و ارتقاء سواد رسانه ای جامعه هدف سازمان گفت: اصفهان قطب تشکل های دینی و کانون های فرهنگی مردمی است و لذا باید تولیدات فرهنگی استان اصفهان در فضای مجازی معرفی شود.

وی افزود: اصفهان با توجه به ظرفیت های عظیم دینی و انسانی می تواند نسخه ملی در برخی عرصه‌های فرهنگی ارائه بدهد و لذا باید سند تحول جبهه مردمی انقلاب در مقیاس استانی داشته باشد.

در این نشست حجت الاسلام حسن بابایی مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی استان اصفهان نیز پیشنهاد طرح سفیران هیئات مذهبی و ارتباط هیئات مذهبی با موسسه تبیان و همچنین ارتباط خبرگزاری مهر با خبرنگاران افتخاری هیئات مذهبی را ارائه داد.

در این نشست قاسمی سرپرست خبرگزاری مهر در اصفهان، خاکسار مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان و همچنین مسئول موسسه کتابشهر نقطه نظرات خود را پیرامون تعامل دو جانبه و تقویت همکاری ها ارائه کردند.

در این نشست مقرر شد موسسات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی (حوزه هنری، اتحادیه موسسات قرآنی مردمی، خبرگزاری مهر، موسسه تبیان و موسسه کتابشهر) به صورت ماهانه جلساتی را برگزار و ضمن شناسایی ظرفیت ها اقداماتی را در خصوص تقویت همکاری ها انجام دهند.