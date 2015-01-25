افزایش ۲۰ درصدی کرایه های تاکسی در سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای شهر تهران در جریان یکصد و بیست ششمین جلسه لایحه تعیین نرخ کرایه های تاکسی در سال ۹۴ را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی این لایحه خاطر نشان کرد: شهرداری تهران در لایحه پیشنهادی خود مربوط به کرایه تاکسی ها در سال ۹۴، افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد داده بود.

وی با اشاره به رخدادهای سال گذشته در خصوص حذف یارانه حامل های انرژی گفت: در پایان سال گذشته، افزایش ۲۵ درصدی را برای کرایه های تاکسی به تصویب رساندیم. البته این تصمیم گیری قبل از اجرای مرحله دوم لایحه یارانه ها توسط دولت و افزایش نرخ حامل های انرژی بود.

در این شرایط شهرداری تهران لایحه دیگری را جهت افزایش نرخ کرایه های تاکسی ارائه کرد که به مرحله اجرا در نیامد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اعلام کرد، کمیسیون برنامه و بودجه رقم ۲۵ درصدی، کمیسیون عمران رقم ۱۷ درصدی و کمیسیون سلامت نیز رقم ۲۰ درصد را برای افزایش نرخ کرایه های تاکسی در سال ۹۴ تعیین کرده اند.

هادی ساعی عضو کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورا با اشاره به اینکه تاکسیرانان از کم در آمد ترین اقشار جامعه هستند افزود: تاکسیرانان مانند بخش مترو و اتوبوسرانی تحت حمایت های شهرداری و دولت قرار ندارند. بنابراین پیشنهاد می کنم که رقم ۲۰ درصد را برای افزایش کرایه ها در نظر بگیریم و ۵ درصد هم برای حمایت شهرداری از این قشر در نظر گرفته شود.

مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: تاکسی بخش خصوصی است و باید دید که ما چه خدماتی را به تاکسیران ها ارائه می دهیم که الان برایشان تعیین تکلیف می کنیم.

وی افزود: در تعیین نرخ کرایه تاکسی بحث عرضه و تقاضا مطرح است.

طلایی خاطر نشان کرد: در سنوات قبل شاهد بودیم که برخی از تاکسیرانان نرخ های مصوب شورا را بی عدالتی می دانستند و رعایت نمی کردند.

اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران نیز نرخ تورمی اعلام شده از سوی دولت را ملاک تعیین نرخ کرایه تاکسی ها عنوان کرد و افزود: دو شاخص حمل و نقل و حقوق در معادلات اقتصاد تعیین کننده است.

وی افزود: دولت نرخ تورم را در سال آینده حدود ۱۷ درصد اعلام کرده است بنابراین نمی توانیم نرخ های حمل و نقلی را بیش از این رقم در نظر بگیریم.

غلامرضا انصاری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد داد: با توجه به اینکه درخواست تاکسیرانی بیش از ۲۵ درصد است، ما به التفاوت رقم تصویبی با درخواستی را از سرجمع ردیف های بودجه شهرداری تهران تامین کنیم و در غالب طرح های مطالعه شده به تاکسیرانان کمک هایی حتی از نوع بلاعوض ارائه شود.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه ضرر پرداخت سوبسید را در خیلی از سرفصل ها داشته ایم گفت: مدیریت شهری تلاشش بر این است که سوبسید را بر روی تاکسی ، اتوبوس و مترو کاهش دهد. وی خاطر نشان کرد : چنین عملکرد هایی خلاف اقتصاد فعلی و سیاست های دولت است.

میثم مظفر مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نیز با تاکید بر اینکه با آزاد سازی نرخ حامل های انرژی در سال گذشته ، هیچ گونه افزایشی را در نرخ کرایه های امسال نداشته ایم خواستار افزایش ۲۵ درصدی کرایه های تاکسی در سال ۹۴ شد.

وی افزود: در سال گذشته دولت اعلام کرد که برای تامین خسارت تاکسیرانان در جریان آزاد سازی نرخ حامل های انرزی ، یارانه ویژه ای در این بخش در نظر گرفته خواهد شد که تاکنون خبری از این یارانه نیست.

در ادامه جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران ،ارقام پیشنهادی کمیسیون های شورا را به رای گذاشتند که هر ۳ نرخ پیشنهادی به تصویب نرسید.

در نهایت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.

به موجب این مصوبه، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی) اجازه داده می شود، نرخ کرایه های انواع تاکسی های شهر تهران را نسبت به آخرین نرخ های مصوب سال قبل ۲۰ درصد در کلیه خطوط و سرویس ها افزایش دهد.