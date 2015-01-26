نامه 1235نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه به وزیرعلوم

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشهایی از این نامه آمده است:

"وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر فرهادی

با سلام و تحیت؛

احتراماً، همانگونه که جنابعالی مستحضر هستید، طي ماه‌های گذشته اقداماتی غیراخلاقی و غیرقانونی علیه دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه انجام گرفته كه در رسانه ها نیز به شکل نادرستی منعکس گردید.

تا آنجا که روابط عمومی وزارت علوم در اطلاعیه ای از عملکرد رسانه‌هایی که بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشیه‌سازی موجبات آزردگی کلیه بورسیه‌ شدگان را فراهم آورده و هم از عکس‌العمل‌های شتاب‌زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه‌ها و افراد، عمیقاً احساس تأسف نمود.

اختیارات فراقانونی "کمیته تعیین مصادیق بورسیه"

و در همين رابطه و بدون وجود مستندات قانونی، مقررات و ضوابط، کمیته ای غیر تخصصی، غیر فعال در سنوات گذشته وغیر قانونی به نام « کمیته تعیین مصادیق بورسیه » برای بررسی بورسیه های دولت قبل تشکیل شد که دارای اختیاراتی باورنکردنی و فراقانونی بود.

این کمیته بدون حضور و نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس شوراي اسلامي که مدتها روی این پرونده تحقیق و تفحص کرده بودند،تشکیل و مصوبات قانونی شورای مرکزی بورس دولت سابق را که بالاترین مرجع اعطای بورس در کشور است، نقض نمود.

مجازات دانشجویان شاهد در کمیته تعیین مصادیق بورسیه

ازسوی دیگر، این کمیته در جایگاه قاضی می‌توانست دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه شاهد و ایثارگر را به هر شیوه دلخواه و غیر قانونی مجازات کند. گویی در این کشور هیچ قانون و ضابطه مشخصی در این‌باره وجود ندارد و این کمیته غیر قانونی در نقش شاکی، دادستان، هیات منصفه و قاضی عمل كرده‌است. علاوه برعدم صلاحیت قانونی این کمیته و نقض مکرر قوانین و مقررات و تصمیمات قانونی قبلی، مصوبات این کمیته، خسارت جبران ناپذیری به کشور عزیزمان و افراد وارد کرده که در مراجع قضائی قابل پیگیری است.

اعلام مجازات های ابداعی/ تضییع حقوق افراد

در اینجا اصلا به طرح این سوال نمی‌پردازیم که اگر بورسیه این دانشجویان قانونی بوده چرا آنها را اینگونه کیفر داده‌اند و اگر غیر قانونی بوده، چرا به آنها امکان ادامه تحصیل داده اند؟ اقدامات غیر قانونی در اعلام مجازات های ابداعی در سطح گسترده‌ای تضییع حقوق افراد و خانواده‌های ایثارگران و دانشگاه‌ها را فراهم کرده که خسارت ناشی از آن جبران ناپذیر است.

حاصل این اقدامات غیرقانونی، ناامیدی، سرگردانی و بلاتکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه و خانواده های آنها را موجب شده‌ است. بهره گیری و سوءاستفاده دشمنان اسلام و انقلاب از این قضایا از دیگر وجوهی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در خواست سازمان امور دانشجویان از دانشگاه ها

در ادامه مسئولان سازمان امور دانشجویان و اداره کل امور بورس که خود بیش از همه از غیرقانونی بودن این تصمیمات مطلع بودند، شروع به نامه نگاری‌های " محرمانه" با دانشگاه ها کردند و از آنها خواستند تا احکام لغو بورس و سایر مجازات در کمیته غیر قانونی را به صورت شفاهی!! به دانشجویان ابلاغ کنند.

جلوگیری از ثبت نام و شرکت در امتحانات

ازطرف دیگر، برای ایجاد فشار روحی و روانی بیشتر بر دانشجویان بورسیه و شاهد و ایثارگر، دانشگاه ها پرتال آموزشی آنان را بسته و از ثبت نام، شرکت در امتحانات،برگزاری آزمون جامع، دفاع و... دانشجویان جلوگیری کردند؛ این نوع برخوردها با دانشجویان بورسیه در محیط دانشگاه، مصیبتی بزرگ و غیر قابل باور است. سازمان امور دانشجویان و دانشگاه ها با این کار نتیجه احقاق حق و رسیدگی در کمیته تجدید نظر را از قبل بلااثر کرده و بنابراین ظلم مضاعف و جبران ناپذیری در حق دانشجویان روا داشته‌اند.

جناب آقای وزیر؛

با توجه به شناختی که از شما وجود دارد انتظار می رود جنابعالی هر یک از دانشجویان بورسیه که از فرزندان انقلاب هستند و هدفی جز خدمت به نظام اسلامی و کشور عزیزمان را ندارند را به عنوان سرمایه‌های معنوی کشور قلمداد نمایید.

ابلاغ احکام به صورت درگوشی

تاکنون دیده یا شنیده نشده‌است که احکامی که سرنوشت حال و آینده چند صد نفر را تعیین می‌کند، توسط یک کمیته داخلی، مصوب و بصورت «در گوشی» ابلاغ شود؛ اگر این احکام قانونی است چرا سازمان امور دانشجویان باید آنها را به صورت پله‌ای و قطره چکانی به دانشگاه ها ابلاغ کند؟ چرا باید از دانشگاه‌ها بخواهد که آنرا به صورت شفاهی به این دانشجویان ابلاغ کنند. کار قانونی و این همه پنهان کاری؟!!

ما از شما به عنوان مقام عالی وزارت و یکی از عناصر ولایی، انقلابی و با صداقت دولت می‌خواهیم که با هماهنگی با روسای دانشگاه‌ها و مراکز جذب، این لیست را «راستی آزمایی» کنید.

سازمان اموردانشجویان مبدا ظلم و فشار بردانشجویان بورسیه

چرا سازمان امور دانشجویان باید اینگونه با اعتبار و شرافت وزارتخانه و دانشگاهها و با زندگی و آینده دانشجویان بورسیه، بازی کند؟ چرا این سازمان در یک ساله اخیر، به خبرسازترین و جذاب‌ترین ارگان برای رسانه های ضدانقلاب و معاند تبدیل شده، اصولا چرا این سازمان باید مبدأ ظلم و فشار بر دانشجویان بورسیه باشد؟در صورتیکه انتظار است سازمان امور دانشجویان در جهت حمایت از دانشجویان و صیانت از آنها گام بردارد.

مواجه شدن بورسیه ها و مربیان با عدم نیاز به جذب

در چند ماه اخیر چه اتفاق خاصی روی داده‌است که بسیاری از دانش آموختگان بورسیه و مربیان دانشگاه‌ها که اعلام نیاز و حکم بورسیه داشته‌اند و یا اعضای هیات علمی پیمانی که چندین سال در دانشگاه مشغول بکار بوده اند و از تمامی فیلترهای سازمان دانشجویان و دانشگاه ها گذشته اند، با "عدم نیاز" هیات جذب دانشگاه ها مواجه شدند؟ آیا باورکردنی است که با تغییر مدیران دانشگاه ها، نیاز دانشگاه‌ها و گروه های تخصصی هم تغییر کند؟ آیا می‌توان باور داشت که چنین وضعیتی به صورت اتفاقی ایجاد شده باشد؟ هدف از ایجاد این همه سد در مسیر دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه که از ناب‌ترین و نخبه ترین نیروهای علمی انقلاب و دانشگاه‌ها هستند، چیست؟ کدام وجدان بیدار و روح حقیقت جویی می پذیرد که ایجاد این حجم از مشکلات و معضلات برای دانشجویان و فارغ التحصیلانی که هیچ گناهی نکرده و هیچ عمل غیر قانونی انجام نداده اند، انسانی است؟

جناب آقای وزیر؛

ما به عنوان دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه از شما تقاضا داریم تا با مدیریت جامع این موضوع، تدبیر لازم برای صیانت از اعتبار و حیثیت دانشجویان بورسیه، فارغ التحصیلان، مربیان و دانشجویان بورسیه شاهد و ایثارگر به عنوان سرمایه های معنوی و آینده سازان کشور عزیزمان اعمال نموده و زمینه را برای اخذ یک تصمیم عادلانه و قانونی در رابطه با آنها فراهم آورید. امید است اقدام به موقع جنابعالی، فرصت سوءاستفاده بیشتر از این موضوع را از دشمنان، فتنه گران، معاندین انقلاب و رسانه های بیگانه سلب نماید.

امکان انتخاب واحد، ادامه تحصیل بورسیه ها فراهم شود

از شما تقاضا داریم با توجه به روند بررسی‌های کمیته تجدید نظر، به دانشگاه‌ها ابلاغ کنید که امکان انتخاب واحد، ادامه تحصیل و یا احیانا دفاع از رساله را برای دانشجویان بورسیه در نیمسال تحصیلی جاری فراهم آورند.

از شما صادقانه می‌خواهیم که در مورد بازنگری در مورد احکام "عدم نیاز"، به خیل گسترده ای از دانشجویان، فارغ التحصیلان و مربیان، به دانشگاه ها تذکر و دستور دهید.

همچنین از شما درخواست می‌کنیم به عملکرد یکساله اخیر سازمان امور دانشجویان و اقدامات و تصمیمات عجیب این سازمان و تبعات آن با دیده تدبیر بنگرید.

قطعا تصمیمات شجاعانه، حق طلبانه و انقلابی و عادلانه حضرتعالی و دفاع از و صیانت از ارزشهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی موجب جلب رضای خدا و حضرت حجت (عج) خواهد شد."