۱۶۲ میلیارد ریال پروژه برق رسانی در اردبیل به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر تصریح کرد: این پروژه شامل بهره برداری از شبکه توزیع برق پنج روستا و توسعه شبکه سایر شهرها و روستاها است.

مدیر عامل توزیع برق استان افزود: همچنین توربین بادی «نوالار» در نیر با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

علیزاده با تاکید به پوشش ۱۰۰ درصدی برق رسانی شهری اضافه کرد: در عین حال در بخش روستایی نیز ۹۹.۵ درصد روستاها برخوردار از این انرژی هستند.

وی تصریح کرد: از ۱۰ شهرستان، شش شهرستان پوشش کامل دارد و حتی هیچ آبادی بدون برقی در این مناطق نداریم.

به گفته مدیر عامل توزیع برق استان این شهرستان ها شامل نیر، نمین، اردبیل، سرعین، کوثر و پارس آباد است.

علیزاده تاکید کرد: در سایر شهرستان ها نیز بخش روستایی فاقد شبکه برق رسانی عمدتا زیر ۱۰ خانوار و در قشلاقات فصلی است.

وی افزود: برنامه های ویژه برای پوشش برق این مناطق نیز در دست بررسی است.