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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

همزمان با دهه فجر/

۱۶۲ میلیارد ریال پروژه برق رسانی در اردبیل به بهره برداری می رسد

۱۶۲ میلیارد ریال پروژه برق رسانی در اردبیل به بهره برداری می رسد

اردبیل – مدیر عامل توزیع برق استان اردبیل گفت: همزمان با دهه فجر ۱۶۲ میلیارد ریال پروژه برق رسانی در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر تصریح کرد: این پروژه شامل بهره برداری از شبکه توزیع برق پنج روستا و توسعه شبکه سایر شهرها و روستاها است.

مدیر عامل توزیع برق استان افزود: همچنین توربین بادی «نوالار» در نیر با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

علیزاده با تاکید به پوشش ۱۰۰ درصدی برق رسانی شهری اضافه کرد: در عین حال در بخش روستایی نیز ۹۹.۵ درصد روستاها برخوردار از این انرژی هستند.

وی تصریح کرد: از ۱۰ شهرستان، شش شهرستان پوشش کامل دارد و حتی هیچ آبادی بدون برقی در این مناطق نداریم.

به  گفته مدیر عامل توزیع برق استان این شهرستان ها شامل نیر، نمین، اردبیل، سرعین، کوثر و پارس آباد است.

علیزاده تاکید کرد: در سایر شهرستان ها نیز بخش روستایی فاقد شبکه برق رسانی عمدتا زیر ۱۰ خانوار و در قشلاقات فصلی است.

وی افزود: برنامه های ویژه برای پوشش برق این مناطق نیز در دست بررسی است.

کد مطلب 2474278
محمد میرزایی ناطق

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