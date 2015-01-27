به گزارش خبرنگار مهر، شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت (pap)حدود ده سال است که با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال فعالیت هستند و قرار بود در آذرماه پروانه جدیدی برای این شرکت ها صادر شود.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 206 خود پیرو دو مصوبه قبلی این کمیسیون مبنی بر تمدید اعتبار پروانه این شرکت ها، بار دیگر مجوز فعالیت آنها را تمدید کرد.

بر اساس این مصوبه اعتبار مجوز شرکت های دارنده پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و نیز شرکت های دارای پروانه خدمات انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی ( pap) برای تعیین تکلیف نهایی تا 31 فروردین 94 تمدید شد.

این تصمیم در راستای اعطای فرصت بیشتر برای ساماندهی فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است و پس از تصویب نهایی اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت در کشور، ادامه کار این شرکت ها مطابق این مصوبه جدید خواهد بود.