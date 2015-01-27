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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۰۱

مدیر کل جدید صداوسیمای مرکز اصفهان منصوب شد

مدیر کل جدید صداوسیمای مرکز اصفهان منصوب شد

رییس سازمان صدا و سیما به پیشنهاد معاون امور مجلس و استان‌های رسانه ملی مسعود احمدی افزادی را برای مدت سه سال به سمت مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل جدید مرکز اصفهان از نوادگان مرحوم آیت الله میرجهانی طباطبایی (ره) از علمای به نام و معاصر اصفهان و دانش آموخته دوره دکتری در رشته ادیان و عرفان تطبیقی است. وی بخشی از پژوهش‌های تخصصی خود را در دانشگاه هایدبرگ آلمان گذرانده است.

احمدی افزادی در کنار 16 سال تدریس در گروه تخصصی ادیان و عرفان دانشگاه‌های مختلف، مقالات و تالیفاتی همچون شرح نی نامه مثنوی مولانا، اسلام و چالش مسلمانان در غرب، ادبیات یکسان در مثنوی و دیوان شمس، حکومت انبیا از نگاه امام خمینی، تورات و انجیل، مقایسه سیره پیامبران در اسلام و عهد عتیق و... را به رشته تحریر درآورده است.

وی همزمان با فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، عضویت در بنیاد حکمت اسلامی صدرا و انجمن محققان آلمان را در کارنامه علمی خود دارد.

احمدی افزادی پیش از این مدیریت شبکه تلویزیونی شما را برعهده داشت و مدیریت شبکه تلویزیونی پنج تهران، مدیریت شبکه جوان، مدیرکلی صدا و سیمای مرکز گلستان و مدیرکلی رادیو البرز از مهم‌ترین سوابق مدیریتی وی در سازمان صدا و سیما به شمار می‌آید.

مراسم معارفه مسعود احمدی افزادی و تودیع علی کلباسی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، امروز سه‌شنبه هفتم بهمن در مرکز اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2474762

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