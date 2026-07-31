به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه همدان با اشاره به آیات قرآن کریم پیرامون سرگذشت بنی‌اسرائیل، اظهار کرد: جریان سامری دقیقاً پس از پیروزی بزرگ بر فرعون و نیل به استقلال و آزادی رخ داد؛ این نشان می‌دهد حتی ملتی که با امداد غیبی نجات یافته ممکن است در لایه‌های پیچیده جنگ شناختی دچار انحراف شود.

وی با بیان اینکه توبه بنی‌اسرائیل از گوساله‌پرستی در تاریخ بی‌نظیر و بسیار سنگین بود، تصریح کرد: سامری یک جریان منجمد در تاریخ نیست بلکه جریانی تکرارپذیر است؛ امروز نیز هر آنچه انسان را از خدا جدا کند اعم از پول‌پرستی، مقام‌پرستی و شهرت‌طلبی همان گوساله سامری است.

امام جمعه همدان تمدن غربی را تجسم مدرن جریان سامری دانست و افزود: تمدن غربی با ترویج مصرف‌گرایی، مادی‌گرایی و اومانیسم به دنبال آن است که خدا و آخرت را از متن زندگی بشر حذف کند، این تمدن با ابزار رسانه همان برنامه‌ریزی پیچیده سامری را برای گوساله‌پرست کردن جوامع مستقل و انقلابی دنبال می‌کند تا جایی که جامعه آسیب ببیند و متوجه منشأ آن نشود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تشریح اوضاع منطقه پرداخت و گفت: ورود اوکراین به برخی معادلات برای انحراف تمرکز ایران از تنگه هرمز و تحرکات اخیر در عراق بخشی از طراحی‌های دشمن است و سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا نیز با هدف زنده‌ نگه داشتن میدان جنگ از طریق ارائه گزارش‌های دروغین هسته‌ای و القای وجود تفرقه در داخل ایران صورت گرفت.

آیت الله شعبانی موثق با تاکید بر اینکه حیات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی و جنگ‌افروزی است، خاطرنشان کرد: دشمن می‌کوشد با برجسته‌سازی کوچک‌ترین نقدها یا اختلافات فکری در مناظرات و فضای داخلی، کشور را ضعیف جلوه دهد اما به کوری چشم دشمن و با تدابیر رهبر معظم انقلاب وفاق و وحدت خوبی در کشور حاکم است.

وی با ارائه راهکارهایی برای ناامیدی کامل دشمن، خطاب به مسئولان دولتی تاکید کرد: دولت نباید در تصمیمات اقتصادی منتظر مذاکره یا توافق بماند بلکه راه حل مسائل معیشتی در داخل و با فعال‌سازی بخش خصوصی، تسهیل‌گری در گمرک و الگوگیری از مدیریت موفق جهادی در ایام خاص است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان همچنین خطاب به نیروهای نظامی تصریح کرد: دشمن تنها زمانی عقب‌نشینی می‌کند که احساس خطر جدی داشته باشد، باید ضرب‌آهنگ مقابله با دشمن بالاتر برود؛ نه فقط «چشم در برابر چشم»، بلکه باید پاسخی قاطع‌تر داده شود و سر در برابر چشم باشد و امنیت سربازان دشمن در منطقه به خطر بیفتد.

وی تاکید کرد: امروز دشمن از اشراف اطلاعاتی عمیق ایران پس از عملیات وعده صادق در جنگ رمضان در حیرت است و این سیاست تهاجمی باید استمرار یابد.

آیت الله شعبانی موثق با تاکید بر اینکه تجمعات باید استمرار داشته باشد و خون‌خواهی باید مطالبه عموم مردم باشد، ادامه داد: همه مردم کشور ما باید مسئله خون‌خواهی رو مطالبه بکنند و باید انسجام و وحدت در کشور حفظ شود.

وی با بیان اینکه اختلاف نظراتی وجود دارد اما آنچه که دنیا و به خصوص اسرائیل و آمریکا از ایران می‌بیند، ایران متحد است، ادامه داد: ایران متحد می‌تواند در مقابل همه فتنه‌ها بایستد، آنچنان که تا الان ایستاده است.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه دشمن می‌خواهد در کشور دوگانه جنگ و صلح درست کنند، افزود: دشمن می‌خواهد مردم ایران را به دو گروه جنگ طلب و صلح طلب تقسیم کند؛ در واقع همه ما مخالف جنگ هستیم و سیاست نظام اسلامی هم مخالفت با جنگ است اما برای بیرون رفتن از جنگ کشور باید به صلح پایدار برسد و ضرب‌آهنگ مبارزه باید تقویت بشود تا یک صلح پایدار در کشور ایجاد شود.

آیت‌الله شعبانی در پایان به مسائل استانی و نزدیکی به ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: همدان میزبان زائران بیش از ۱۵ استان کشور است، اما فقدان «کنارگذر» در این شهر باعث ایجاد ترافیک سنگین در ورودی‌ها به‌ویژه محدوده میدان‌بار شده است که علاوه بر آزار مسافران، موجب فشار مضاعف بر نیروی انتظامی و مردم بومی می‌شود.

وی ضمن تشکر از فعالیت ۱۸۰ موکب استانی و خادمان اربعین بیان کرد: مسئولان با تصمیمات اتخاذ شده برای رفع معضل ترافیکی و احداث کنارگذر همدان باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا این گره ترافیکی که شایسته این شهر بزرگ نیست، باز شود.