امام جمعه دیر: ملت ایران اجازه جولان به فتنه گران را نخواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر دیر با گرامیداشت پیشرو بودن اربعین حسینی و سالروز بازگشت کاروان اهلبیت (ع) به کربلا، اظهار داشت: اربعین حسینی خصوصیتی منحصربهفرد دارد و آن زنده نگهداشتن یاد و پیام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
امام جمعه دیر افزود: اگر افشاگریها، خطبههای کوبنده و جهاد تبیین حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) نبود، یزیدیان زمان نام و اثر نهضت حسینی را محو میکردند.
حسینی تاکید کرد: پیام اربعین به همه ما این است که در برابر هجمه تبلیغاتی دشمن نباید مسامحه کرد و باید یاد و آرمان شهدای والامقام را زنده نگه داشت.
وی با اشاره به روایات معصومین (ع) و تأکیدات بزرگان دین، پیادهروی میلیونی اربعین را میعادگاه عظیم امت اسلامی دانست و افزود: حضور دهها میلیونی شیعیان، مسلمانان و حتی آزادگان جهان در این اجتماع بینظیر، نهتنها معرف مکتب عاشورا به جهانیان است، بلکه بسترساز و زمینهساز ظهور حضرت حجت (عج) خواهد بود.
خطیب جمعه دیّر در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به توطئهها و فتنهانگیزیهای اخیر دشمنان و تداوم جنگ ترکیبی، تصریح کرد: عدهای با قضاوتهای ناصواب، تعصبات جناحی و نادیده گرفتن منافع ملی، درصدد پاک کردن جای پای جنایتکاران و فتنهگران هستند. نیروهای حافظ امنیت ما را در خیابانها به آتش کشیدند و قطعهقطعه کردند، اما امروز که دستگاه قضایی با قاطعیت به دنبال اجرای قانون و مجازات قاتلان است، برخی فریاد مظلومنمایی سر میدهند! ما با صراحت اعلام میکنیم که نباید رودربایستی داشته باشیم؛ حقایق را باید شجاعانه برای مردم بیان کرد تا دشمن نتواند تاریخ را تحریف کند.
حسینی با یادآوری رهنمودهای صریح رهبر شهید انقلاب مبنی بر عدم بهکارگیری افراد مسئلهدار و زاویهدار در بدنه اجرایی کشور، خاطرنشان کرد: دولتمردان باید حساب خود را از اغواگران و عناصر مسئلهدار کاملاً روشن و جدا کنند. تضعیف دولت هدف ما نیست، بلکه عمل به توصیههای رهبری و پاسخگویی به مطالبات مردم اصل است. مسئولان نباید اجازه دهند افرادی که در فتنههای گذشته امتحان پس دادهاند، بر مسندهای اجرایی تکیه بزنند.
وی با اشاره به حمله اوکراین به شناور ایران در دریای خزر تاکید کرد: منطق امروز جمهوری اسلامی، همان منطق امام راحل و مقام معظم رهبری است که فرمودند دوران بزنودررو تمام شده است. در مواجهه با تعدی دشمنان به مواضع و شناورهای کشور، انفعال، دیپلماسی توأم با ضعف یا اکتفا به عذرخواهیهای بیخاصیت پذیرفته نیست؛ بلکه پاسخ جمهوری اسلامی باید ضربتی، بازدارنده و پشیمانکننده باشد تا دشمن جرأت جسارت مجدد پیدا نکند.
امام جمعه دیّر با اخطار به برخی افراد غفلتزده که با دریافت حقوقهای کلان در شرکتها و پتروشیمیهای منطقه، در فضای مجازی از فتنهگران و مخلان امنیت حمایت میکنند، گفت: تمام تحرکات در فضای مجازی زیر ذرهبین قرار دارد. کسانی که از سفره این نظام بهرهمند هستند اما در زمین دشمن بازی میکنند، بدانند امت حزبالله در برابر خباثتها و کوتاهیها بیتفاوت نخواهد ماند و اجازه جولان به فتنه گران را نخواهد داد.
وی با دعوت از آحاد مردم شریف و ولایتمدار شهرستان دیر برای حضور باشکوه در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، اذعان داشت: این راهپیمایی صرفاً یک آئین مذهبی نیست؛ بلکه رزمایش بزرگ بصیرت، ولایتمداری و اعلام برائت از توطئههای شوم داخلی و خارجی دشمنان است. با حضور پرشور خود بار دیگر پیام وفاداری به آرمانهای سیدالشهدا (ع) و انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان خواهیم رساند.
حسینی با اشاره به تحرکات اخیر ضد انقلاب و حامیان داخلی آنها، بر ضرورت هوشیاری در مقابل فتنه نفوذ و ایستادگی مقتدرانه در برابر دشمنان تأکید کرد.
وی با انتقاد شدید از فراخوانهای سران فتنه و وابستگان پهلوی در حمایت از مجرمان و اغتشاشاگران محکوم به اعدام، اظهار داشت: کسانی که حافظان امنیت را مظلومانه به آتش کشیدند و رفقای خودشان هم از جنایات آنها اعلام انزجار کردند، امروز توسط سلطنتطلبان و سلبریتیهای جیرهخوار دشمن، مظلوم جلوه داده میشوند.
امام جمعه دیّر افزود: خط خطرناک آنجاست که برخی در داخل مملکت که در مجلس و دولت نفوذ یا نماینده دارند، همصدا با دشمن موضعگیری میکنند.
حسینی با اشاره به نامه اخیر رئیس جبهه اصلاحات به رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: سیاهنمایی درباره بحران اعتماد عمومی در حالی مطرح میشود که حضور حماسی مردم در تشییع پیکر مطهر امام شهید و تجمعات میلیونی توسط این افراد نادیده گرفته می شود. این بیحیایی سیاسی ناشی از عدم برخورد قاطع با کسانی است که سالها کشور را به لبه پرتگاه بردند و امروز مدعی هستند.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد سخنگوی دولت در ارائه گزارشهای حساس به رسانهها گفت: در حالی که کشور در موقعیت جنگی است، چرا برخی آمار خسارات زیرساختی را از تریبونهای عمومی فریاد میزنند تا خوراک تبلیغاتی دشمن تأمین شود؟ گزارش باید به رئیسجمهور داده شود، نه اینکه اسرار کشور در اختیار دشمنی قرار گیرد که خود آمار تلفاتش را کتمان میکند.
خطیب جمعه دیّر با بازخوانی مفهوم وفاق از دیدگاه امام شهید و رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: وفاق و همدلی به معنای سکوت در برابر نفوذیها و فتنهگرانی نیست که به سرمایههای مملکت چوب میزنند. مجلس باید بر عملکرد دولت نظارت کند و یقه افرادی را که با نفوذ در بدنه اجرایی به دنبال احیای فتنه هستند، بگیرد.
هجمه به رسانه ملی در بزنگاهها، نشاندهنده کارآمدی این نهاد در تقابل با دشمن است
وی با بیان اینکه صداوسیما در خط مقدم مقابله با پنج هزار رسانه معاند و ۲۵۰ رسانه فارسی زبان دشمن قرار دارد، اظهار داشت: هجمه به رسانه ملی در بزنگاهها، نشاندهنده کارآمدی این نهاد در تقابل با دشمن است و عوامل نفوذی با بهانههای مختلف، این سنگر کلیدی را آماج حملات خود قرار میدهند.
وی تصریح کرد: صداوسیما طبق ضوابط، اجازه پخش سخنان خصوصی و محرمانه امام شهید انقلاب را بدون نظر دفتر رهبری ندارد؛ جالب اینجاست که بخشهای مورد ادعای رئیسجمهور، پیشتر توسط دفتر خود ایشان حذف شده بود، اما اکنون به بهانهای برای تخریب رسانه ملی تبدیل شده است.
امام جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود به پیام راهبردی مقام معظم رهبری به حزبالله لبنان اشاره کرد و گفت: موضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در قبال دشمن صریح و غیرقابل تفسیر است. تکرار مذاکرات، آوردهای جز خسارت برای کشور ندارد. در شرایطی که راهی جز مقاومت متصور نیست، هرگونه تلاش برای بازگشت به میز مذاکره، تردیدی جدی در شناخت ماهیت دشمن ایجاد میکند.
حسینی به تشریح ابعاد جنگ تمامعیار دشمن پرداخت و افزود: دشمن با هدف قرار دادن زیرساختها، ناامنسازی خلیجفارس، محاصره دریایی و بازگشایی آبراههای موازی تنگه هرمز، خوی غارتگری خود را نشان داده است. اعلام واگذاری اموال بلوکهشده ایران به مالکان کشتیهای آسیبدیده، نشان از استیصال آنهاست. جبهه استکبار نه به غیرنظامیان رحم میکند و نه از حمله به متحدان ما در جبهه مقاومت باز میایستد.
وی با اشاره به ضرورت برخورد مقتدرانه با دشمنی که چنگ و دندان نشان میدهد، تصریح کرد: اگر روزگاری رهبر شهید ما میفرمود دوران بزنودررو تمام شده است، امروز در مرحلهای فراتر هستیم. راهبرد کنونی ما این است که دشمن را در همان لحظهای که برای عملیات آماده میشود، با ضربات پیشدستانه زمینگیر کنیم.
حسینی به دیدار نخستوزیر رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور آمریکا برای خروج از شکست راهبردی اشاره کرد و گفت: طراحیهای مشترک در کاخ سیاه استکبار از دید رزمندگان اسلام پنهان نماند. در پاسخ به این تحرکات، ضربات سنگینی توسط نیروی هوافضای سپاه و ارتش به پایگاههای دشمن وارد شد که منجر به نابودی سه فروند جنگنده F-35 و وارد آمدن خسارات جدی به سایر تجهیزات آنان شد.
وی در پایان با ردّ ادعاهای جریانات مرعوب که با سوءاستفاده از آیات و روایات، مانع انتقام میشوند، خاطرنشان کرد: ایران هرگز شروعکننده جنگ نبوده، اما واقعیت این است که دشمن بارها در پوشش مذاکره، جنگ را علیه ما آغاز کرده است. همیشه دفاع به معنای انتظار برای خوردن ضربه نیست؛ گاهی باید دشمن را پیش از حمله از پای درآورد. ما برای کسانی که به دادِ اربابان مستکبر خود میرسند و انتقام را تنها کار خدا میدانند، آرزو میکنیم با همانها محشور شوند.
امام جمعه دیّر در پایان خواستار حضور باشکوه مردم شهرستان در یادواره شهدای جنگ تحمیلی در شهر بردستان شد.
نظر شما