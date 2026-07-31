رضازاده: پیروی از سنت قادریت الهی نظام ما را از هرگزندی بیمه خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی رضا زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته کلاچای با گلایه از برخی مسئولان که به سنت الهی ایمان کامل ندارند اظهارداشت: تمکین و پیروی از سنت قادریت الهی نظام ما را از هر گزندی مصون نگه خواهد داشت و شکی هم در آن نیست.



وی با اشاره به برخی اظهار نظرهای نپخته و نسنجیده از سوی برخی مسئولان نظام که جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف همچون محاصره دریایی، آسیب پذیری زیر ساخت های کشور، برتری تسهیلات و تجهیزات نظامی دشمن، شکست را برای جمهوری اسلامی ایران قطعی تلقی می کنند افزود: این اظهار نظر ها نشانگر این مطلب است که این آقایان به سنت الهی ایمان کامل ندارند و در گفتار و رفتارهای خود دچار خطای محاسباتی شده اند.



امام جمعه کلاچای بهترین شواهد و مدعا را در این زمینه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ و ساقط شدن نظام شاهنشاهی، پیروزی در هشت سال دفاع مقدس در برابر رژیم بعث عراق، ماجرای طبس، جنگ نفتکشها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز برشمرد.



وی هر گونه ارائه پالس منفی در کشور را قابل قبول ندانست و بیان کرد: امنیت ملی کشور با استراتژی انتقام گره خورده و در چنین شرایطی باید میزان آسیب پذیری اقتصادی به دشمن را افزایش دهیم.



به گفته وی، ما در برابر دشمن دو گزینه داریم جنگ یا شکست، دشمن به صلح فکر نمی کند آنها به دنبال تجزیه خاورمیانه هستند.



حجت الاسلام رضا زاده به اظهارات برخی سلبریتی ها در کشور در خصوص نه به اعدام واکنش نشان داد و گفت : این افراد به برکت نظام آنقدر فربه شده اند که به خاطر اعدام دو نفر در اصفهان صدای نه به اعدام را بلند می کنند اما در برابر حملات دشمن سکوت می کنند.

وی از قوه قضاییه خواست در برابر این گونه افراد که اذهان عمومی را مخدوش می کنند واکنش نشان دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مباحثی در خصوص عفاف و حجاب و مشارکت گسترده در مراسم اربعین حسینی ارائه داد.