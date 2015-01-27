ساخت سریال نوروزی «ساختمان پدر» درباره سبک زندگی

فرزاد محلوجی تهیهکننده و کارگردان «ساختمان پدر» در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان مسائل مرتبط با سبک زندگی ایرانی و فرهنگ آپارتمان نشینی در کنار تقابل سنت و مدرنیته را مهمترین پیام این مجموعه دانست و افزود: نمایش برخورد این دو فرهنگ در یک مجموعه آپارتمانی صحنههای مفرح و شادی را برای بینندگان فراهم میآورد.
وی افزود: تا به حال ضبط 70 درصد از صحنههای سریال به انجام رسیده و کار ضبط همه مجموعه تا اواسط بهمن ماه به پایان میرسد. این سریال برای پخش در ایام تعطیلات نوروز 94 در نظر گرفته شده است.
محلوجی تأکید کرد: این مجموعه تلویزیونی که در 13 قسمت 45 دقیقهای تولید میشود داستان زندگی مرد مجردی از اهالی قزوین را روایت میکند که به تازگی با بانویی اهل تهران ازدواج کرده است. این اتفاق بازخوردهای متفاوتی بین این زوج و سه فرزند دختر آنها به وجود میآورد.
حسین معلومی، هما خاکپاش، حامد وکیلی به همراه آذر متفکر، محمد حاجی زاده، بهاره کاظمی، وحید محمد بیگی، پیام نوروزی، حلیمه سعیدی، لیلا شاقلانی، ساناز نیکنام، ابوالفضل قربانی و غلام قلندری در این مجموعه نقشآفرینی میکنند.
دیگر عوامل تولید این سریال عبارتند از نویسنده: حمیدرضا سبحانینژاد، دستیار کارگردان و برنامهریز: کیوان جمالی، مدیر فیلمبرداری: روحالله بیگی، تصویرداران: اصغر نوروزی، رضا گلکرمی، مهدی ترکان، صدابردار: شهریار عادلی، تدوین: ابوالفضل آذربایجانی.
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