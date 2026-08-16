فرماندار تنگستان: تمهیدات لازم برای برگزاری کنکور اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش با محوریت برنامهریزی و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون سراسری مرداد ۱۴۰۵ ، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای مسئول اظهار کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری منظم، مطلوب و باشکوه کنکور فراهم شود و دستگاههای مرتبط با آمادگی کامل در این زمینه همکاری کنند.
فرماندار تنگستان افزود: فراهم کردن محیطی آرام برای داوطلبان، تأمین زیرساختها و امکانات مورد نیاز، بررسی حوزههای امتحانی و پیشبینی و رفع مشکلات احتمالی از مهمترین اقدامات پیش از برگزاری آزمون است.
وی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه، بر هماهنگی میان آموزش و پرورش، دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی و خدماتی تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق برای برگزاری هرچه مطلوبتر این آزمون در شهرستان شد.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، شرایطی فراهم شود تا داوطلبان شهرستان با آرامش و بدون دغدغه در آزمون سراسری شرکت کنند.
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