به گزارش خبرنگار مهر‏، ‏ آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار رئیس انجمن شورای امام علی (ع) و جمعی از دانشجویان کشور گرجستان‏، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: خداوند می‌فرماید قرآن برای همه مسلمانان است‏ شما را قبیله قبیله قرار دادیم تا شناخته شوید.

وی ادامه داد: هرکس شهادت به وحدانیت خداوند و پیامبر اسلام(ص) دهد مسلمان می‌شود و وقتی مسلمان شد همه برادر همدیگر هستند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه در دین اسلام ذکر شده که هیچ وقت به عنوان کشور و قبیله‌ای از هم جدا نشوید بلکه با هم برادر باشید‏، افزود: درست است که مسلمانان در کشور‌ها و شهرهای مختلف زندگی می‌کنند ولی همه با همدیگر برادر هستند.

وی عنوان کرد: خداوند می‌فرماید که امتیاز و درجه بندی افراد بر اساس تقوای افراد است و هرکس بیشتر مطیع خداوند باشد پس به خدا نزدیک‌تر است.

آیت الله علوی گرگانی ابراز کرد: ایران تنها کشوری است که افتخار شهادت به یگانگی خداوند و ائمه معصومین(ع) را دارد، این کشور به نام امام عصر(عج) است که این یک امتیاز برای ایرانی‌ها است.

وی بیان کرد: رهبری و جامعیت ایران تحت فرمان حضرت ولی عصر(عج) است و مقام معظم رهبری و مراجع در این کشور نمایندگان حضرت ولی عصر(عج) هستند.

کشورهای غربی می‌خواهند اهداف خود را بر مردم مسلط کنند

این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: هرکسی که با این نظام به دشمنی برخیزد در واقع با همه مسلمانان دشمنی کرده است .‏ تمام کشورهای اسلامی را به مقابله با صهیونیسم دعوت می‌کنیم.

وی گفت: مسلمانان نباید گول صهیونیسم را بخورند چون صهیونیسم دشمن همه مسلمانان است و هدفش این است که بر ما تسلط داشته باشد و حاکمیت کند.

آیت الله علوی گرگانی اضافه کرد: پیام مقام معظم رهبری به جوانان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به این مهم اشاره دارد که اسلام را دست اول و بدون واسطه دریافت کنند‎، زیرا هدف رسانه‌های غربی این است که اسلام ناب محمدی را تحریف کنند و اسلام خارجی به جوانان تحویل دهند.

وی تصریح کرد: کشورهای غربی به دنبال این هستند که اهداف خودشان را بر مردم مسلط کنند و با نام اسلام جلو می‌آیند.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان گفت: داعش به مسلمان و غیر مسلمان رحم نمی‌کند و آن‌ها را به قتل می‌رساند و سر می‌برد که این‌‌ همان منطق کافران است.