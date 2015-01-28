به گزارش خبرنگار مهر، انتظار شش ساله برای مشخص شدن وضعیت و ساخت این مرکز درمانی درحالیست که اگر این روزها سری به بیمارستان های تبریز بزنید انبوه مراجعه کنندگانی را از شهرها و استان ها و حتی کشورهای همسایه می بینید که برای انجام امور درمانی خود را به تبریز رسانده اند ولی بیشتر آنها به دلیل نبود فضاهای درمانی و تخت بیمارستانی با مشکلات متعددی مواجه اند.

کمبود تخت بیمارستانی در این کلانشهر گردشگر سلامت پذیر، مسئولان دولت گذشته را مجاب کرد تا چاره ای بیندیشند و برای همین احداث بیمارستان ۳۰۰ تخت‌خوابی تبریز طی سفر استانی دوم هیئت دولت دهم به آذربایجان ‌شرقی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و پروژه احداث بیمارستان بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته شد که در آن روزها قرار شد که این مجموعه در قسمت جنوب‌شرقی تبریز احداث شود.

با گذشت سه سال از تصویب این مصوبه و عدم انجام هیچ فعالیتی در خصوص این بیمارستان در کنار افزایش نیاز استان به یک بیمارستان بزرگ باعث شد تا در سال ۱۳۹۰ مدیران وقت تامین اجتماعی استان با مشکل بزرگی به نام مطالبه عمومی مردم در این خصوص مواجه شدند که در نهایت دو قطعه از اراضی شهرک جدید الاحداث خاوران تبریز همراه با نقشه‌ها و اطلاعات مستند از سوی استانداری به سازمان تامین اجتماعی استان معرفی شد و همگان فکر کردند بالاخره عملیات اجرایی این بیمارستان آغاز می شود.

این مکان معرفی شده بعد از پیگیری‌های مستمر چند ماهه و استعلام از ادارات مختلف با مخالفت اداره گاز به دلیل انتقال خط لوله گاز اصلی به کشور ترکیه و بررسی در کارگروه تخصصی استانداری آذربایجان شرقی در آن سال ها منتفی شد تا همچنان تبریزی ها چشم انتظار انتخاب مکان اصلی پروژه باقی بمانند.

اوایل سال گذشته بود که مدیر وقت تامین اجتماعی استان از انتخاب زمینی در فاز سه شهرجدید سهند برای ساخت بیمارستان خبر داد ولی این پایان داستان نبود، چراکه هنوز مکان قطعی نشده بود و در بهمن ماه سال ۹۲ نیز معاون درمان تامین اجتماعی آذربایجان‌ شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن مکان این بیمارستان در ابتدای بزرگراه تبریز – سهند خبر داد و به آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی تامین اجتماعی تبریز وعده داد.

به گفته سید حسن سیدی زمین ۱۰ هکتاری مسطح و مناسب برای ساخت بیمارستان مورد تصویب قرار گرفته بود که امید می رفت بعد از تحویل زمین، تامین اجتماعی اقدام به مطالعه و تهیه نقشه برای احداث این بیمارستان کند و انتظارات چندین ساله بالاخره به پایان رسد.

فرماندار سابق اسکو نیز در آن روزها با اشاره به جمعیت رو به افزایش شهرستان اسکو به جهت احداث مساکن مهر در شهر جدید سهند از ایجاد مرکز درمانی تامین اجتماعی در این منطقه خبر داده و اعلام کرده بود که زمین مورد نیاز برای احداث بیمارستان فوق تخصصی ۳۰۰ تختخوابی در ۳۷ هزار مترمربع در شهر جدید سهند تامین شده و آماده واگذاری است.

درحالیکه همگان فکر می کردند اکنون تامین اجتماعی در حال تهیه نقشه و تعیین پیمانکار برای این پروژه است ولی در روزها و ماه های اخیر با اعتراض نمایندگان استان در مجلس به سازمان تامین اجتماعی مشخص شد که تامین اجتماعی برای تحویل گرفتن زمین بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی تبریز در سهند اقدام نمی کند درحالیکه زمین این بیمارستان در مکان قبلی تعیین شده آماده تحویل بود.

همچنین مشخص شد که بیمارستان در آخرین مکان تصویب شده یعنی ابتدای بزرگراه تبریز- سهند ساخته نمی شود و مکان دیگری برای آن مشخص می شود تا این تراژدی انتخاب مکان برای بیمارستان تامین اجتماعی شش ساله شود، درحالیکه در بسیاری از شهرها و استان های کشور بیمارستان های این چنینی در این مدت ساخته و به بهره برداری می رسد.

متاسفانه اکنون و با گذشت بیش از شش سال خبری از این بیمارستان و مکان یابی ساخت آن نیست و هنوز مسئولان مربوطه بعد از گذشت این همه مدت به دنبال زمین مناسب می گردند که باعث ایجاد شائبه هایی شده است.

تعلل و وسواس در انتخاب زمین بهانه‌ای برای عدم ساخت این بیمارستان است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از برخی مدیران اجرایی استان و همچنین تامین اجتماعی گفت: به نظر می رسد تعلل و وسواس در انتخاب زمین بهانه‌ای برای عدم ساخت این بیمارستان توسط تامین اجتماعی است.

محمدحسین فرهنگی با اشاره به تصویب ساخت این بیمارستان در سال ۱۳۸۷ توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: تا به امروز در هر سال مکان های جدیدی برای ساخت این بیمارستان پیشنهاد شده و باعث ازبین رفتن وقت و فرصت خدمت به مردم می شود.

وی با تاکید بر ضرورت ساخت این بیمارستان و نیازی که در استان برای این بیمارستان احساس می شود، گفت: تامین اجتماعی برای تحویل گرفتن زمین بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی تبریز اقدام نمی کند درحالیکه زمین این بیمارستان در مکان قبلی تعیین شده آماده تحویل بود ولی کسی حاضر به تحویل این زمین نشد.

فرهنگی بر ضرورت ساخت بیمارستان های جدید در تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: باید با توجه به جمعیت استان و کلانشهر تبریز و نیز تعداد مراجعه گردشگران سلامت از کشورهای همسایه بیمارستان جدید ۳۰۰ تختخوابی هرچه سریعتر مکان یابی نهایی شده و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

احداث بیمارستان جدید تامین اجتماعی از نیازهای اساسی کلانشهر تبریز است

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احداث بیمارستان جدید تامین اجتماعی از نیازهای اساسی کلانشهر تبریز است.

میرهادی قره سید با بیان اینکه نباید مصوبات با تغییر دولت مورد غفلت قرار گیرد، ابراز داشت: موقعیت خاص آذربایجان شرقی به جهت وجود پزشکان خوب و باتجربه باعث شده تا روزانه تعداد زیادی گردشگر سلامت از استان ها و کشورهای مجاور به تبریز سفر کنند و این خود به خود باعث ناکافی بودن امکانات و تخت های بیمارستانی فعلی شده است.

بیمارستان جدید در غرب تبریز و در ۱۵ هکتار ساخته می شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت:امیدواریم این بیمارستان جدید که قرار است توسط تامین اجتماعی در غرب تبریز و در ۱۵ هکتار زمینی که از سوی استانداری واگذار شده به زودی اجرایی ‌شود.

رضا رحمانی با تاکید بر اینکه ایجاد این بیمارستان از مصوبات دولت قبلی بوده اما تامین اجتماعی زیر بار اجرای آن نمی‌رفت، گفت: به رغم اختصاص زمین از سوی استانداری، تامین اجتماعی در صدد آن بود که این بیمارستان جدید را در محل بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز و توسعه آن احداث کند.

وی همچنین افزود: زمینی که قبلا از سوی استانداری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته بود در شهر جدید سهند بود که تامین اجتماعی نیز با آن مخالف بود و در نظر داشت آن را در شرق تبریز احداث کند.

بیمارستان تامین اجتماعی در سهند ساخته نمی شود

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن ساخت این بیمارستان در ابتدای بزرگراه تبریز- سهند خبر داد و گفت: بیمارستان تامین اجتماعی در سهند ساخته نمی شود چراکه این شهر جمعیت کافی برای ساخت این بیمارستان را ندارد.

رحیم اردلان با تاکید بر اینکه مکان یابی ساخت بیمارستان بعد از شش سال به زودی نهایی می شود، ادامه داد: نظر هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی بر این است که بیمارستان جدید تامین اجتماعی در خود کلانشهر تبریز ساخته شود.

وی با انتقاد از برخی نمایندگان مردم تبریز در تبریز که خبر از نهایی شدن مکان این پروژه داده بودند، اظهار داشت: مکان این پروژه هنوز مشخص نیست و با این حال تعجب می کنم که چطور نمایندگان از مکان ساخت این بیمارستان خبر می دهند.

اردلان با بیان اینکه این بیمارستان نیاز تمام مردم استان است که باید در مرکز استان ساخته شود تا همه از آن استفاده کنند، ادامه داد: نمی خواهیم بیمارستانی درست کنیم که بعد از ساخت در انتظار پزشک متخصص برای آن باشیم و با کمبود امکانات و پرسنل مواجه شویم.

وی افزود: مصادره به نام در این خصوص درست نیست و تامین اجتماعی درصدد مکان یابی استاندارد برای این پروژه است.

با این حال و با گذشت بیش از شش سال از تصویب ساخت این بیمارستان امید است با همت جدی برخی مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه شاهد مکان نهایی آن و همچنین آغاز عملیات اجرایی ساخت بیمارستان و تجهیز و بهره برداری آن باشیم.

گزارش از محمدرضا علی اشرفی