برخی مدیران به وظیفه خود در زمینه حجاب عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در جمع حلقه های صالحین در مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین با اشاره به تلاش دشمن برای گسترش ناهنجاری های اجتماعی در جامعه اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند تا برخی هنجارهای اخلاقی و ارزش های دینی را در میان ملت ایران کم رنگ کنند.

امام جمعه ورامین افزود: یکی از برنامه هایی که دشمنان نظام اسلامی با صرف هزینه های میلیاردی دنبال می کنند، گسترش بی بند و باری و بدحجابی در میان زنان و دختران ایرانی است زیرا استکبار متوجه شده که یکی از مهمترین عواملی که کیان خانواده را در ایران حفظ کرده، تقید بانوان به مقوله حجاب است.

خانواده ها نسبت به حجاب فرزندان خود حساسیت داشته باشند

وی با انتقاد از بی توجهی برخی خانواده و مراکز فرهنگی به مقوله عفاف و حجاب ادامه داد: متأسفانه امروزمشاهده می شود که برخی پدران و مادران به مقوله حجاب دختران خود بی توجه هستند و همین امر مشکلات جبران ناپذیری را برای آنان به وجود می آورد.

محمودی اضافه کرد: برخی نهادهای فرهنگی کشور وظیفه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را در جامعه دارند اما متأسفانه مشاهده می شود که برخی مدیران در نظام اسلامی نسبت به این مسأله توجه لازم را ندارند و به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: خون مطهر بیش از دویست هزار شهید در دوران جنگ تحمیلی بر زمین ریخته شد تا ارزش های اسلامی نظیر حجاب حفظ و حراست شود اما برخی مردم و مسئولان نسبت به این واجب الهی بی توجه هستند.

امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت جامعه است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت گسترش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو واجب الهی باید مورد توجه مسئولان و آحاد مردم قرار گیرد زیرا این دو موضوع ضامن سلامت و باقی جامعه خواهد بود.

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین یادآور شد: امر به معروف و نهی از منکر با زبانی خوش و نرم بسیار تأثیرگذار بوده و اگر تمام مردم به وظیفه شرعی و قانونی خود در این باره عمل کنند بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت.