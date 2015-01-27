به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان امور عشایر کشور عصر سه‌شنبه در همایش روابط عمومی‌های امور عشایر سراسر کشور در بوشهر اظهار داشت: خدمات بسیار خوبی در بخش‌های گوناگون توسط دستگاه‌های مختلف به مردم ارائه می‌شود که باید این خدمات به خوبی اطلاع‌رسانی شود.

کرمعلی قندالی ادامه داد: در سازمان امور عشایر نیز باید تلاش شود تا با راهکارهای مناسب، خدمات صورت گرفته به جامعه هدف منتقل شود و عشایر در جریان خدمات ارائه شده قرار بگیرند.

وی با اشاره به عدم طرح مسائل و مشکلات عشایر در رسانه‌ها به شکل مطلوب، اذعان داشت: خبرسازی در حوزه عشایر کشور به دلایل مختلف کمتر انجام شده است و باید تلاش شود تا در رسانه‌های مختلف مشکلات و نیازهای عشایر مطرح شود.

رئیس سازمان امور عشایر کشور به نقش بسیار مهم روابط عمومی‌های امور عشایر در انعکاس مشکلات عشایر اشاره کرد و افزود: این روابط عمومی‌ها زبان گویای عشایر در نقاط مختلف هستند که طرح خبرهای عشایر می‌تواند کمکی برای رفع مشکلات عشایر باشد.

وی به نقش ارزشمند همکاری های روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: فضای مجازی در سال‌های اخیر به خوبی توسعه یافته است و باید از ظرفیت‌های فضای مجازی به بهترین صورت استفاده کنیم.

لازم به ذکر است که همایش روابط عمومی‌های امور عشایر سراسر کشور همراه با یک دوره آموزشی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.