هشدار صریح به گروههای آشوبگر/تاکید بر لزوم انتقال مسالمت آمیز قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالملک الحوثی در سخنانی که از شبکه های مختلف از جمله المیادین پخش می شود، گفت طرحی برای سیطره بر یمن وجود داشت که خطراتی برای وحدت کشور داشت که این طرح خنثی شد.

الحوثی در اشاره به استعفای رئیس جمهوری یمن اظهار داشت هدف از استعفای عبدربه منصور هادی، مانور دادن به منظور باج خواهی بود و یک گام بیهوده و بی ارزش بود.

وی خاطر نشان کرد ما برای انتقال قدرت بر اساس اصل شراکت تلاش می کنیم. استعفای رئیس جمهور یک گام موفقیت آمیز نبود و از گروههای سیاسی می خواهیم مسئولیت پذیر باشند و با چالشها مقابله کنند.

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد ما به همه اعلام می کنیم که خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت هستیم و جای هیچ گونه نگرانی در داخل یا خارج یمن در این زمینه وجود ندارد.

عبدالملک الحوثی گفت برخی گروهها و نیروها به اقدامات تحریک آمیز و بحران آفرینی در راستای ایجاد هرج و مرج و شورش دست می زنند، ما با احترام برای برادران در جنوب یمن، اعلام می کنیم اقداماتی از سوی برخی طرفها انجام شده که به نفع برادران در جنوب نیست و این جریانها خیر مردم جنوب یمن را نمی خواهند.

وی تاکید کرد ملت یمن هیچ رویکرد و تصمیمی برای ایجاد مشکلات با تمام همسایگان یا قدرتهای بین المللی ندارند.

الحوثی خاطر نشان کرد هیچ کس به دنبال انزوای هیچ گروه سیاسی نیست و تاکید می کنم که توافقنامه صلح و مشارکت، اساس و پایه است.

وی خاطر نشان کرد یمن کشور همه ما است و از همه گروهها می خواهم به جای درگیری و برخورد، با یکدیگر همکاری کنیم.

رهبر جنبش انصارالله تصریح کرد همه اقداماتی که انجام شده در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب مردم یمن است، همه گروهها بهتر است از گامهای مردمی و انقلابی حمایت کنند، زیرا به نفع همه است.

الحوثی با بیان اینکه برخی برای بحرانی کردن اوضاع مارب تلاش می کنند، خاطر نشان کرد هر کس که بخواهد در برابر این جنبش مردمی، دست به آشوب و هرج و مرج بزند، اشتباه می کند.

وی تاکید کرد ما خواهان مشارکت با همه گروههای سیاسی هستیم و دست زدن به شورش و هرج و مرج از سوی برخی گروهها شایسته نیست، هر کس که در داخل و خارج گمان کند که ایجاد هرج و مرج مانع تحقق اهداف ملت یمن خواهد شد، سخت دچار توهم است.

وی گفت باید به منافع و مصلحت این کشور بیندیشیم که در توافق و انتقال سریع و مسالمت آمیز قدرت و اصل مشارکت و توافق مرمی است، اگر برخی گروهها به دنبال بحرانی کردن اوضاع و ایجاد مشکل باشند، باید مسئولیت پیامدهای اقدامات غیر مسئولانه خود را هم به عهده بگیرند، زیرا ملت یمن هرگز در برابر بحران آفرینان و آشوب طلبان سکوت نخواهند کرد، در نهایت مردم یمن هرگز تماشاچی نخواهند بود.

رهبر جنبش انصارالله تصریح کرد ارتش، کمیته های مردمی و دیگر شهروندان با یکدیگر همکاری خواهند کرد، زیرا همه مسئول هستند و اهمیت مسئله را درک می کنند و ملت یمن هرگز اجازه نمی دهند برخی طرفهای آشوب طلب، کشور را به هرج و مرج کشانده و بافت اجتماعی آن را متلاشی کرده و سبب تجزیه کشور یمن شوند. از همه کسانی که احساس مسئولیت می کنند و وجدان دارند می خواهیم در مسیر مثبت و پیشبرد سریع روند انتقال مسالمت آمیز قدرت و ساماندهی اوضاع سیاسی برای ادامه عمل سیاسی در مسیر درست به منظور تحقق دستاوردهای مرحله انتقالی گام بردارند و همکاری کنند.