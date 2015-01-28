سفر رئیس جمهور به اصفهان دیداری و غیر پروژه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به در پیش بودن سفر استانی رئیس جمهور که در تاریخ ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه انجام خواهد شد نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد گزارش اقدامات انجام شده را از استاندار اصفهان دریافت کردند.

در این جلسه رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان عباس مقتدایی، با بیان اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهور به نمایندگان خبر داده که سفر در روزهای ۱۵ و ۱۶ دی ماه انجام می شود از استاندار اصفهان خواست تا گزارش لازم از اقدامات انجام شده مراحل انجام سفر که مورد توافق رئیس جمهور و استانداری بوده است را ارائه دهد.

استاندار اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: سفر رئیس جمهور به اصفهان سفر دیداری غیر پروژه ای است.

رسول زرگرپور بیان داشت: رویکرد اصلی سفر رئیس جمهور به اصفهان دیدار مردم اصفهان و رئیس جمهور است و در واقع دکتر روحانی فقط در مرکز استان حضور می یابد اما فرستادگان رئیس جمهور به شهرستانها سفر خواهند کرد.

به گزارش مهر در ادامه این جلسه معاون عمرانی استانداری اصفهان فهرستی از ردیفهای مربوط به پروژه های عمرانی که قرار است در سال آینده ۱۳۹۴ تکمیل و یا پیشرفت داشته باشد ارائه کرد.

در بخش دیگری از این جلسه نمایندگان شهرستانهای مختلف استان اصفهان دیدگاه های خود و مطالبات مردم شهرستانها را از استاندار و کارهای بر زمین مانده که باید انجام شود را مطرح کردند.