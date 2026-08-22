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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

همزمان با چهلم وداع با آقای شهید ایران؛

کتابی از اشعار رهبر شهید انقلاب منتشر شد

کتابی از اشعار رهبر شهید انقلاب منتشر شد

کتاب «از دفتر شعر امین» منتخبی از اشعار حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) با مقدمه‌ غلامعلی حدادعادل توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر و روانه‌ بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «از دفتر شعر امین»، منتخبی از اشعار رهبر شهید انقلاب است که با آثار تایپوگرافی هنرمندان شناخته‌شده‌ عرصه‌ هنرهای ترسیمی و خوشنویسی از این اشعار آراسته شده است.

این آثار، نتیجه‌ کارگاه یک‌روزه‌ای به میزبانی و هدایت مسعود نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی است که در روزهای وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب برگزار شده بود.

حمید قربانپور، حسین چمن‌خواه، مجتبی مجلسی، محمد روح‌الامین، حامد مغروری، محمدرضا چیت‌ساز، فرهود مقدم، مجید کشاورزی، محمود بازدار، مهران پندار، ، علیرضا حصارکی، سعید کریمی، حسین‌رضا ونکی و خانم هاجر سلیمی نمین هنرمندانی هستند که آثارشان در این کتاب منتشر شده است.

کد مطلب 6923493
زهرا اسكندری

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