به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا هاشمی در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی، با قدردانی از تلاش مدیران عامل بانک‌های استان اظهار کرد: طرح جامع تهیه‌شده از سوی بانک ملی، ظرفیت خوبی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و هدفمندتر در حوزه تسهیلات است و باید با تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات، به یک ابزار کاربردی تبدیل شود.

وی افزود: در این سامانه می‌توان اطلاعات مختلفی از جمله وضعیت مالیاتی و بیمه‌ای، میزان تسهیلات دریافتی، خوش‌حسابی و اهلیت متقاضیان را بررسی کرد و در کنار آن، افرادی که سابقه استفاده نامناسب از منابع بانکی داشته‌اند نیز شناسایی شوند؛ بنابراین لازم است این طرح با نظارت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تکمیل و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: استفاده از سامانه‌های نوبت‌دهی و خدمات غیرحضوری بانکی نیز می‌تواند ضمن تسهیل امور مردم، از مراجعات و اتلاف وقت جلوگیری کند و اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم‌گیری در اختیار مدیران قرار دهد.

جذب کامل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور دنبال شود

هاشمی با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، گفت: در حوزه عمرانی، کارهای خوبی انجام شده و در سال ۱۴۰۴ میزان جذب اعتبارات عمرانی استان به ۱۱۳ درصد رسیده است، اما در حوزه تسهیلات نیز باید با جدیت بیشتری عمل کنیم.

وی افزود: در حوزه راه‌آهن، مقرر شده بود طی سه سال مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد که تاکنون علاوه بر جذب اعتبارات تعیین‌شده، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان نیز مازاد بر آن جذب شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد با پیگیری و کار مستمر می‌توان اعتبارات بیشتری را به استان آورد.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: مدیران و مسئولان مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی باید تا حصول نتیجه، موضوعات را پیگیری کنند و اجازه ندهند حتی یک مورد از تسهیلات و اعتبارات قابل جذب استان برگشت بخورد.

هاشمی با بیان اینکه «هیچ عذری برای جذب نشدن اعتبارات پذیرفته نیست»، اظهار کرد: متقاضیان را باید به بانک‌ها معرفی کرد، مشکلات پرونده‌ها را بررسی و برای رفع موانع راهکار پیدا کرد تا منابع به‌طور کامل جذب شود.

وی همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد و گفت: حوزه اقتصادی استانداری با جدیت در حال پیگیری امور است و مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها باید در این زمینه هماهنگی کامل داشته باشند.

کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

استاندار خراسان جنوبی یکی دیگر از موضوعات مهم را تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع جمعیت، لازم است بانک‌ها با وجود محدودیت منابع، برای کاهش تعداد پرونده‌های در نوبت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برنامه‌ریزی کنند.

هاشمی خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای پرداخت این تسهیلات شد و گفت: مردم باید بدانند پرونده آنها چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود و نباید برای دریافت تسهیلات، مدت طولانی در انتظار بمانند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم در نظام بانکی اظهار کرد: حتی اگر امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی وجود ندارد، باید موضوع به‌صورت شفاف و محترمانه به او اعلام شود و نباید مردم برای پیگیری یک پرونده بارها به بانک مراجعه کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مردم‌داری و احترام به مراجعه‌کنندگان باید در اولویت باشد و مدیران بانک‌ها و کارکنان آنها باید با تکریم مردم، امور را تا حد امکان تسهیل کنند.

حساب واحدهای تولیدی استان در بانک‌های خراسان جنوبی باشد

هاشمی همچنین بر ضرورت تقویت منابع بانکی استان تأکید کرد و گفت: هر واحد تولیدی فعال در خراسان جنوبی که فعالیت اقتصادی دارد، باید حساب خود را در بانک‌های استان داشته باشد تا منابع مالی و گردش حساب این واحدها در استان باقی بماند.

وی افزود: تفاوتی ندارد این واحد تولیدی در بیرجند، طبس، فردوس، نهبندان یا سایر شهرستان‌ها فعالیت داشته باشد؛ مهم این است که منابع و گردش مالی آن در شبکه بانکی استان قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: افزایش منابع بانک‌های استان، زمینه را برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بخش تولید و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و در نهایت به توسعه اقتصادی استان منجر خواهد شد.

هاشمی در پایان بر پرداخت کامل تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور نیز تأکید کرد و گفت: برخی بانک‌ها اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و انتظار می‌رود سایر بانک‌ها نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا تمامی سهم استان به‌طور کامل و با کیفیت مناسب پرداخت شود.