سرهنگ حیدری: تصادفات درون شهری منجر به فوت در هرمزگان کاهشی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نقی حیدری صبح شنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی معابر استان، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مرکز کنترل ترافیک راهور استان در حال حاضر ترافیک تمامی معابر شهر بندرعباس و سایر شهرهای استان آرام و روان است و گره ترافیکی گزارش نشده است.

وی افزود: در جاده‌های برون‌ شهری نیز مشکل خاصی گزارش نشده و ترافیک در تمامی معابر استان در جریان و روان است.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به ضرورت رعایت قوانین از سوی موتورسیکلت‌سواران، گفت: موتورسیکلت نیز مانند سایر وسایل نقلیه ملزم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است و موتورسیکلت‌سواران باید در بین خطوط حرکت کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

حیدری، تأکید کرد: انجام هرگونه حرکت نمایشی به ویژه تک‌چرخ، لایی‌کشی و چسبیدن به وسایل نقلیه برای موتورسیکلت‌سواران ممنوع است.

وی با اشاره به تعطیلات تابستانی و استفاده برخی دانش‌آموزان از موتورسیکلت پیش از دریافت گواهینامه، اظهار کرد: از والدین عزیز درخواست می‌کنیم مراقب فرزندان خود باشند و با نصیحت و تذکر مانع از بروز حوادث برای دانش‌آموزان در ماه پایانی تعطیلات تابستانی شوند تا سال تحصیلی جدید را با سلامت آغاز کنند.

رئیس پلیس راهور هرمزگان همچنین از رانندگان خودرو خواست قوانین رانندگی را رعایت کنند و افزود: به لطف تلاش همکاران پلیس و همکاری مردم برای دومین سال پیاپی در حوزه تصادفات فوتی درون‌شهری شاهد کاهش در سطح استان هستیم.

حیدری، بیان کرد: سال گذشته میزان تصادفات فوتی درون‌شهری نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشت و امسال نیز در پنج ماه نخست این روند کاهشی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: روند کاهش تصادفات به‌ صورت روزبه‌روز و ماه به ماه ادامه داشته باشد و حتی شاهد یک مورد فوتی در سطح استان هرمزگان نباشیم.