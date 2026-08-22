به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به ضوابط حمایت مالیاتی از شرکتهای دانشبنیان گفت: بر اساس قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و مصوبات شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، شرکتهای دانشبنیان نوپا میتوانند از معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: شرکتهایی که درآمد آنها از محل فروش محصولات دانشبنیان در زمان درخواست دانشبنیانی کمتر از ۷میلیارد تومان باشد، در گروه شرکتهای دانشبنیان نوپا قرار میگیرند. اعتبار گواهی دانشبنیانی این شرکتها پنجسال است و در این دوره، در صورت احراز شرایط، امکان استفاده از معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان را خواهند داشت.
امرایی یکی از برداشتهای نادرست درباره این حمایت را الزام شرکتهای نوپا به داشتن محصول با سطح فناوری یک عنوان کرد و گفت: این شرط به معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان نوآور و فناور مربوط میشود و برای شرکتهای نوپا وجود ندارد. بر این اساس، شرکتهای دانشبنیان نوپا فارغ از اینکه محصول دانشبنیان آنها در چه سطحی از فناوری قرار دارد، میتوانند از معافیت مالیاتی مربوط استفاده کنند؛ البته مشروط به اینکه سایر شرایط قانونی و ضوابط تعیینشده برای بهرهمندی از این حمایت را داشته باشند.
این مقام مسئول همچنین بر ضرورت ثبت درخواست برای استفاده از این معافیت تأکید و بیان کرد: شرکتهای واجد شرایط باید نامهای تجاری مرتبط با محصولات دانشبنیان خود را در سامانه my.daneshbonyan.ir ثبت کنند. علاوه بر این، لازم است همزمان با ارائه اظهارنامه مالیاتی، درخواست بهرهمندی از معافیت مربوط به درآمد حاصل از فروش محصولات دانشبنیان نیز به ثبت برسد.
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