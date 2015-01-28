رضا پورحسین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «اتاق عمل» به کارگردانی مهران مدیری که مدتی است ساخت آن با حاشیه روبه رو شده است و تصویربرداری دوباره آن گفت: آثار نمایشی در مرکز نمایشی سیما متمرکز شده بنابراین همه امور نمایشی به آقای محمودرضا تخشید مدیرکل امور نمایشی سیما واگذاری شده است.

وی ادامه داد: با این حال مجموعا کارهایی که ممکن است با اشکالاتی مواجه شود اصل بر این است که اشکال‌ها برطرف شود و بعد به آنتن برسد.

قائم مقام معاون سیما درباره تصمیم‌گیری درباره شبکه پخش «اتاق عمل» که ابتدا قرار بود از شبکه پنج روی آنتن برود، یادآور شد: به هرحال اگر این کار را آماده کنند و اگر مشکلی داشته است رفع شود که من فکر می کنم همینطور خواهد شد، برای پخش آن از یکی از شبکه ها تصمیم گیری خواهد شد.

وی در ادامه درباره ساختار شبکه‌ها و حذف روابط عمومی های شبکه های سیما که زمزمه هایی در این باره شنیده شده بود، گفت: هنوز ساختار شبکه ها ابلاغ نشده و کار نهایی نشده است اما روابط عمومی ها از شبکه ها حذف نمی شوند. درواقع ممکن است سطح ساختاری یک مسئولیت تغییر کند و به طور مثال از اداره کل به اداره تبدیل شود و یا از مدیریت به مسئولیت یا بخش تغییر کند اما کسی که کار فرهنگی و هنری انجام می دهد حتما به روابط عمومی نیاز دارد بنابراین روابط عمومی در سیما هست و هر شبکه ای هم روابط عمومی خود را خواهد داشت و تنها ممکن است سطح تشکیلاتی آنها تفاوتی پیدا کند که هنوز ساختار آن قطعی نشده است.

پورحسین همچنین درباره حذف و یا ادغام زیرگروه شبکه ها نیز عنوان کرد: اصل بر این است که تلویزیون تا حدی که به قدرتش لطمه نزند چابک شود و ممکن است در این چابک سازی ها زیرگروه هایی کم و یا زیاد شوند. البته اینها مباحث کارشناسی است و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است که بیان شود.

قائم مقام معاون سیما در پایان گفت: با این حال ما حذف شبکه نخواهیم داشت و تنها ممکن است شبکه ای تبدیل به کانال شود و یا تعداد گروه های بعضی از شبکه ها برای آنکه بتوانند کارهای خود را بهتر انجام دهند، کمتر شود که در حال حاضر کارهای کارشناسی در حال انجام است و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.