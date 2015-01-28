طرح سوال شورا از شهردار در راند دوم/تخلفات مالی محور اصلی سوالات است

به گزارش خبرنگار مهر، بحث طرح سوال چند عضو شورای اسلامی شهر سنندج از شهردار حدود یک ماه است که در فضای شهر سنندج مطرح شده و بالاخره روز گذشته جلسه اعضای شورای با حضور شهردار برگزار شد و به دلیل طولانی شدن مباحث، موضوع به جلسه بعدی موکول شد.

جلسه اعضای شورای اسلامی شهر سنندج شامگاه سه شنبه که به صورت علنی برگزار شد با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان همراه شد به گونه ای که شمار خبرنگاران از سایر اعضا در جلسه نیز بیشتر شده بود.

در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج همچنین جمعی از شهروندان نیز حضور پیدا کرده بودند و از نزدیک در جریان طرح سوالات اعضای شورا و پاسخگویی شهردار را مشاهده کردند.

به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای شورا، جلسه با نیم ساعت تاخیر آغاز شد ولی در ادامه تمامی 13 عضو شورای اسلامی شهر سنندج خود را به جلسه رسانده و نظاره گر طرح سوالات و پاسخ های شهردار شدند.

جلسات علنی شورا با حضور مردم و رسانه ها برگزار می شود

جلسه با سخنرانی جلال شریعتی رئیس شورای اسلامی شهر سنندج آغاز شد و وی ضمن استقبال از حضور مردم و رسانه های جمعی در این نشست عنوان کرد: انتظار می رود که بتوانیم از این پس نشست ها و جلسات بیشتری را با حضور خبرنگاران و مردم برگزار کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون طرح سوال اعضای شورای با محوریت سوالات غریب سجادی یکی از اعضای شورا در اختیار شهردار قرار داده شد و بعد از طی زمان قانونی وی امروز ضمن حضور در جلسه باید به سوالات مطرح شده پاسخ دهد.

شهردار نسبت به اجرایی کردن مصوبات شورا بی تفاوت است

در ادامه این نشست سید غریب سجادی عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز ضمن بیان محورهای اصلی سوالات خود بیان کرد: بحث اصلی این سوالات در محور بی تفاوتی شهردار نسبت به اجرایی کردن مصوبات شورای شهر است و به همین دلیل نیز تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته است.

وی به تخلفات مالی در حوزه مدیران مالی شهرداری سنندج اشاره کرد و یادآور شد: بی تفاوتی های شهردار سنندج باعث شده است که متاسفانه امروز ما شاهد تخلفات مالی هستیم و این یک معضل جدی در شهرداری سنندج است.

نحوه هزینه کردن اعتبارات فرهنگی شهرداری مشخص نیست

در ادامه این نشست سید بهاالدین حسینی دیگر عضو شورای اسلامی شهر سنندج نیز به محور سوالات فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: شهرداری نسبت به اجرایی کردن مصوبات شورا بی تفاوت بوده است و 23 برنامه که پیشنهاد شده است اجرایی نشده است.

وی ضمن انتقاد از نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگ عنوان کرد: در گزارش شهرداری سنندج خرید گچ، غذا، سیمان و ... به عنوان هزینه فرهنگی قید شده و این هزینه کردن اعتبارات فرهنگی نیز در نوع خود واقعا جالب توجه است.

سیستم شهرداری سنندج بیمار است

شهردار سنندج نیز در واکنش به سوالات مطرح شده در حوزه های مختلف یادآور شد: شهرداری بیمار است و مشکلاتی زیادی داشت و من یک سیستم سالم را تحویل نگرفتم ولی معتقدم که اقدامات خوبی طی یک سال اخیر صورت گرفته است.

کامیاب شادمان گفت: در حوزه فرهنگی، اصلاح ساختار شهرداری در بخش ساماندهی نیروی انسانی، به کارگیری مدیران توانمند در حوزه های مختلف و مکانیزه کردن فعالیت ها اقدامات خوبی صورت گرفته و این روند نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه فرهنگی عنوان کرد: برای اولین بار معاونت فرهنگی شهرداری احیا شد و مستندات لازم برای تاسیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری نیز در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است که متاسفانه تاکنون با تاسیس این سازمان موافقت نشده است.

شهردار سنندج ضمن اشاره به ریز هزینه های صورت گرفته در بخش فرهنگ افزود: هم اکنون در سایر حوزه ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار است و من معتقدم که شهرداری سنندج در ادامه راه با کمک و همکاری اعضای شورا به موفقیت بهتری خواهد رسید.

شهرداری سنندج با اشاره به اینکه 30 درصد از تعهدات صورت گرفته اجرایی و عملیاتی شده است، گفت: شهرداری واقعا با مشکلات متعددی مواجه است ولی در همین یک سال اخیر نیز قدم هیا مثبتی در راستای رفع این معضلات برداشته شده است.

وی ضمن دفاع از جابجایی های صورت گرفته در حوزه نیروی انسانی و مدیران شهرداری سنندج یادآور شد: به کارگیری نیروهای جوان به عنوان مدیر و معاون در شهرداری سنندج و همچنین تلاش در راستای ارتقائو جایگاه شغلی پرسنل شهرداری از جمله اقدامات این حوزه به شمار می رود.

تغییر کاربری غیرقانونی 27 هزار متر مربع زمین در سنندج

در ادامه این نشست فردین زمان دیگر عضو شورای اسلامی شهر سنندج به تغییر کاربری های صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: در طول یک سال اخیر بالغ بر 27 هزار متر مربع زمین در شهر سنندج و بدون مصوبه شورای اسلامی تغییر کاربری داده شده است.

وی با اشاره به این تخلف صورت گرفته عنوان کرد: متاسفانه شهرداری بدون توجه به تذکرات صورت گرفته این میزان زمین را تغییر کاربردی داده است و این تخلف در حالی است که شورا به صراحت مخالف این موضوع بوده است.

در ادامه سید غریب سجادی به بحث استخدام 200 نفر در شهرداری سنندج طی یک سال اخیر اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش های رسمی خود شهردار 200 نفر در طول یک سال اخیر به کارگیری شده اند که این وضعیت با وعده های شهردار مغایریت دارد.

شهردار سنندج در واکنش به میزان استخدامی ها افزود: در طول یک سال اخیر نزدیک به 85 نفر استخدام شده اند که این موضوع با اعتراض اعضای شورای اسلامی شهر سنندج مواجه شد.

فعالیت پنج مدیر سازمان های زیرمجموعه شهرداری سنندج غیرقانونی است

موضوع غیرقانونی بودن فعالیت مدیران پنج سازمان زیرمجموعه شهرداری سنندج دیگر مسئله مطرح شده در این نشست بود که شهردار سنندج در واکنش به این موضوع گفت: فعالیت مدیران سازمان های زیرمجموعه مدت زمان دارد و این مسئله باید در شورای سازمان بررسی شود.

تغییر کاربری فضای سبز، تخلفات صورت گرفته در حوزه مالی، وضعیت شهرک های مسکونی در اطراف شهر سنندج و محرومیت آنها از امکانات شهری، مسئله ترافیک شهری از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.

شهردار سنندج با اشاره به تلاش شهرداری در راستای برخورد با تخلف های مالی افزود: ما در حوزه برخورد با افراد متخلف در حوزه مالی خوبی پیش رفته ایم، افرادی نیز در این زمینه شناسایی شده اند که خوشبختانه سیستم در این زمینه مشکلی ندارد و تنها افرادی تخلف کرده اند که باید با آنها برخورد شود.

به دلیل طولانی شدن زمان جلسه قرار شد که این موضوع در نشست بعدی اعضای شورای اسلامی شهر سنندج مورد بررسی قرار گرفته و مسائل در جلسه ای دیگر مطرح شود.