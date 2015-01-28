۲۲ کیلومتر از خطوط ریلی فرسوده لرستان تا پایان امسال تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پور سید آقایی ظهر چهار شنبه در حاشیه بازدید از روند بازسازی خطوط ریلی استان لرستان با بیان اینکه امروز این بازدید در راستای بررسی روند اجرای بازسازی و بهسازی خطوط ریلی لرستان صورت گرفته است اظهار داشت: با وجود اینکه خطوط ریلی لرستان در مناطق صعب العبور قرار دارند و در مسیر آنها تونل و دره های زیادی وجود دارد با این حال روند کار برای نوسازی این خطوط ریلی رضایت بخش بوده و کار پیشرفت خوبی دارد.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۴۰۰ متر از خطوط ریلی دورود استان لرستان بازسازی شده است عنوان کرد: همچنین یک بلاک دیگر ریلی در منطقه "چم سنگر" لرستان داریم که روزانه بیش از ۳۰۰ متر از آن نیز بازسازی و تعویض شده است.

مدیر عامل راه آهن کشور ادامه داد: در حال حاضر روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر از خطوط ریلی استان لرستان بهسازی می شود.

پورسید آقایی با باین اینکه تا پایان امسال ۲۲ کیلومتر از خطوط ریلی لرستان تعویض و بازسازی خواهند شد گفت: تا کنون بیش از ۴۶ کیلومتر از خطوط ریلی استان لرستان بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه همچنین بازسازی و تعویض ۴۴ کیلومتر از خطوط ریلی لرستان را برای سال آینده در دستور کار داریم عنوان کرد: البته امیدواریم که بتوانیم طی سال آینده بازسازی و تعویض ۶۰ کیلومتر از خطوط ریلی لرستان را به اتمام برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: در صورتی که این ۶۰ کیلومتر به اتمام برسد کل خطوط ریلی استان لرستان از سمت اراک تعویض خواهند شد.

پور سید آقایی با بیان اینکه طی امسال ۷۰ میلیارد تومان برای تعویض و بازسازی خطوط ریلی لرستان اعتبار صرف شده است گفت: برای تعویض هر کیلومتر از خطوط ریلی لرستان ۱.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برای تعویض و بازسازی ۴۴ کیلومتر از خطوط ریلی لرستان که طی سال ۹۴ صورت می گیرد نیز ۷۰ میلیارد تومان نیاز است که آن را اختصاص خواهیم داد ادامه داد: با این وجود اگر بتوانیم ۶۰ کیلومتر از خطوط ریلی استان را در سال آینده تعویض کنیم ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهیم کرد.