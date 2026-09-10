تراکتور بالاخره باخت؛ استقلال خوزستان جان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و تراکتور در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر فوتبال امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

دو تیم در نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند و نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند.

در نیمه دوم، استقلال خوزستان برای رسیدن به گل تلاش بیشتری انجام داد و در نهایت در یکی از حملات خود به گل رسید. عارف رستمی روی پاس سجاد بازگیر موفق شد دروازه تراکتور را باز کند تا استقلال خوزستان یک بر صفر از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه تلاش‌های تراکتور برای جبران نتیجه ثمری نداشت و شاگردان امیر خلیفه‌اصل موفق شدند از گل خود محافظت کنند تا این مسابقه با پیروزی یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان برسد.

با این نتیجه استقلال خوزستان ۶ امتیازی شد و به صورت موقت در رده چهاردهم جدول قرار گرفت. تراکتور نیز با وجود شکست در این مسابقه، با ۱۶ امتیاز همچنان در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر باقی ماند.