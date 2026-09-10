پیگیری فوری برای جبران خسارت طوفان و باران در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ساجدی‌نیا شامگاه پنجشنبه در نشست استانداری مازندران، آخرین وضعیت خسارت‌های ناشی از طوفان و بارش‌های سنگین اخیر در استان و روند اقدامات برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده را بررسی کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه برآورد اولیه خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف مازندران حدود ۴.۵ همت است، اظهار کرد: این حادثه خسارات قابل توجهی در بخش‌های مسکونی، کشاورزی، راه‌ها، پل‌ها و سایر زیرساخت‌های استان بر جای گذاشته است.

وی با قدردانی از حضور و مدیریت میدانی استاندار مازندران در ساعات نخست وقوع حادثه افزود: مدیریت بحران در این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری سریع است و سازمان مدیریت بحران کشور آمادگی دارد مطالبات و دستورات استاندار را در سطح ملی پیگیری کند.

ساجدی‌نیا شدت طوفان اخیر را کم‌سابقه توصیف کرد و گفت: سرعت باد در محدوده اطراف ساری به ۱۰۸ کیلومتر و در داخل شهر ساری به ۱۱۴ کیلومتر بر ساعت رسید که بیانگر شدت بالای این سامانه جوی است.

وی با اشاره به آسیب دیدن بیش از ۷۵۰ واحد مسکونی در این حادثه، بر ضرورت تسریع در روند حمایت از خانواده‌های خسارت‌دیده تأکید کرد و گفت: جبران خسارت و اختصاص کمک‌های حمایتی با هدف کاهش مشکلات و آلام خانواده‌های آسیب‌دیده با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در بخش‌های مسکن، کشاورزی، لوازم خانگی و سایر حوزه‌هایی که مردم متحمل خسارت شده‌اند، اقدامات حمایتی باید بدون تأخیر انجام شود و تمامی مطالبات استان پس از جمع‌بندی، در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین بر تأمین نیازهای اولیه خانوارهایی که منازل آنها دچار آسیب شده است تأکید کرد و افزود: آب معدنی، نان و دیگر اقلام ضروری باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار این خانواده‌ها قرار گیرد تا مشکلات اولیه آنان برطرف شود.

ساجدی‌نیا از پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و لوازم خانگی برای خانوارهای آسیب‌دیده، به‌خصوص خانواده‌های کم‌بضاعت خبر داد و گفت: فرآیند تأمین و توزیع این اقلام باید با سرعت دنبال شود.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به اراضی و بخش‌های مختلف کشاورزی و همچنین واحدهای شالیکوبی، خاطرنشان کرد: تسهیلات کم‌بهره برای بخش‌های کشاورزی، مسکن و شالیکوبی‌های خسارت‌دیده پیش‌بینی و پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: حتی در مواردی که واحدهای آسیب‌دیده فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، امکان حمایت و جبران خسارت باید بررسی شود تا آسیب‌دیدگان در شرایط اقتصادی دشوار با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

وی همچنین بازسازی فوری زیرساخت‌های آسیب‌دیده را از دیگر اولویت‌های مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: پل‌ها، راه‌ها و دیگر زیرساخت‌های خسارت‌دیده، به‌ویژه پل‌های روستایی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صورت اضطراری بازسازی و تکمیل شوند.

ساجدی‌نیا تأکید کرد: در مرحله نخست باید خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی به وضعیت عادی بازگردد و پس از آن، اقدامات اساسی و پایدار برای بازسازی و جبران خسارت در دستور کار قرار گیرد.

در این نشست همچنین مقرر شد میزان خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی، بخش کشاورزی، شالیکوبی‌ها، راه‌ها، پل‌های روستایی، زیرساخت‌های ارتباطی و دیگر بخش‌های آسیب‌دیده به صورت جامع جمع‌بندی و برای تأمین اعتبارات مورد نیاز و اجرای عملیات ترمیم و بازسازی، به صورت فوری پیگیری شود.