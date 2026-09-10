به گزارش خبرنگار مهر، فریبا علاسوند عصر پنجشنبه در نشست علمی الگوی تمدنی پاکدامنی و مقاومت سیاسی و اجتماعی اظهار کرد: پاکدامنی نیز باید به‌عنوان یک مسئله شبکه‌ای مورد توجه قرار گیرد و تولید محتوای علمی درباره آن به شکل مستمر در رسانه‌ها و بسترهای مخاطب‌محور دنبال شود.

علاسوند افزود: فرهنگ ناپاکی از مسیر نظریه‌های علمی، رسانه و تولیدات فرهنگی به رفتار اجتماعی تبدیل می‌شود؛ بنابراین جریان مقابل نیز باید با تولید محتوای مستند و علمی، به‌صورت روزانه و هدفمند در این عرصه حضور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حجاب و پاکدامنی را نمی‌توان تنها در چارچوب قانون و تذکر اجتماعی بررسی کرد، گفت: پاکدامنی یک مسئله تاریخی و تمدنی است و شناخت ابعاد آن می‌تواند نوع مواجهه جامعه با این موضوع را تغییر دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: پوشش تنها یک رفتار فردی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی افراد باشد و در شکل‌گیری ارتباط میان افراد و جریان‌های همسو نقش ایفا کند.

وی همچنین مطالعه استعمار را یکی از مسیرهای مهم پژوهش در حوزه زنان و خانواده دانست و اظهار کرد: استعمار در کنار اهداف اقتصادی، تلاش کرده مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی ملت‌ها را تضعیف کند و از همین رو، بررسی تأثیر آن بر تحولات فرهنگی می‌تواند به فهم دقیق‌تر مسائل امروز کمک کند.

علاسوند با تأکید بر اهمیت خانواده و ازدواج اظهار کرد: در نگاه تمدنی، ازدواج یکی از عناصر پایه‌ای شکل‌گیری جامعه است و تغییر جایگاه آن می‌تواند مجموعه‌ای از مفاهیم مرتبط با روابط انسانی، خانواده و سبک زندگی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی «طهارت» را نیز مفهومی گسترده‌تر از یک رفتار ظاهری دانست و گفت: پاکی زبان، نگاه، رفتار و خانواده، اجزای یک منظومه به‌هم‌پیوسته هستند و زمانی که این عناصر در کنار یکدیگر دیده شوند، معنای عمیق‌تری پیدا می‌کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به نقش رسانه، هنر و سینما در تحولات اجتماعی افزود: این ابزارها صرفاً برای سرگرمی نیستند و می‌توانند دانش، نگرش و الگوهای رفتاری انسان را تغییر دهند؛ از این رو شناخت سازوکار اثرگذاری آنها برای پژوهشگران حوزه زنان و خانواده ضروری است.

علاسوند در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت مطالعات میان‌رشته‌ای تأکید کرد و گفت: پیوند مطالعات حوزه زنان با رشته‌هایی مانند تاریخ اجتماعی و مطالعات فرهنگی، می‌تواند زمینه‌های تازه‌ای برای پژوهش ایجاد کند و مسائل موجود را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط علمی طلاب و پژوهشگران با جریان‌های علمی جهان تأکید کرد و افزود: بسیاری از مسائل مربوط به زنان و خانواده در مراکز علمی جهان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و لازم است این مطالعات با رویکردی علمی و متناسب با مبانی خودمان بررسی و تحلیل شوند.

علاسوند خاطرنشان کرد: اگر پاکدامنی را در ارتباط با هویت، خانواده، استعمار، رسانه، علم و فرهنگ مطالعه کنیم، امکان فهم دقیق‌تری از مقاومت سیاسی و اجتماعی زنان و خانواده و طراحی راهکارهای مؤثرتر برای مسائل فرهنگی فراهم خواهد شد.