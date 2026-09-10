گل گهر با پیروزی مقابل شمس آذر به ساحل آرامش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال شمسآذر قزوین و گلگهر سیرجان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین و با قضاوت فرهاد امینی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر ۲ گلگهر به پایان رسید.
گلگهر در دقیقه ۲۶ موفق شد نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند. مجید علیاری روی پاس مجتبی نجاریان دروازه شمسآذر را باز کرد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی از میزبان خود پیش بیفتند.
چهار دقیقه بعد، گلگهر به گل دوم رسید. در دقیقه ۳۰، فرزین گرجستانی پاس خود را برای محمد علینژاد فرستاد و این بازیکن موفق شد گل دوم تیمش را وارد دروازه شمسآذر کند.
شمسآذر که نمیخواست نیمه نخست را با دو گل عقبافتادگی به پایان برساند، در دقیقه ۳۸ یکی از گلهای خورده را جبران کرد. مهدی ممیزاده موفق شد دروازه گلگهر را باز کند تا اختلاف دو تیم به حداقل برسد.
در دقیقه ۴۲، اتفاقی عجیب باعث شد گلگهر بار دیگر فاصله خود را با حریف افزایش دهد. محمد نژادمهدی به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا گلگهر به گل سوم برسد و نیمه نخست را با برتری ۳ بر ۱ به پایان برساند.
در نیمه دوم شمسآذر برای جبران نتیجه تلاش کرد و در دقیقه ۸۵ صاحب یک ضربه پنالتی شد. فرهاد امینی در این صحنه روی محمد نژادمهدی خطا اعلام کرد و میلاد سورگی پشت توپ قرار گرفت و گل دوم شمسآذر را به ثمر رساند.
تلاش شاگردان وحید رضایی در دقایق پایانی برای رسیدن به گل تساوی نتیجهای نداشت و گلگهر موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ شمسآذر را شکست دهد و سه امتیاز این مسابقه را به دست آورد.
با این نتیجه گلگهر ۱۰ امتیازی شد و به صورت موقت به رده ششم جدول صعود کرد. شمسآذر نیز با ۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.
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