بحران آب به شدت گرفتن موضوع ریزگردها دامن می زند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عادل عربی ظهر چهار شنبه در نشست تخصصی اثرات ریزگردها و راهکار های مقابله با آن در منطقه غرب کشور اظهار داشت: این نشست تخصصی با حضور مسئولین مرتبط شش استان همدان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، ‌ ایلام و لرستان برای به اشتراک گذاشتن مسئله ریزگردها و بررسی آثار آن بر سلامت افراد جامعه، ‌ نابودی زیست گاه ها و جنگل ها و حتی اثر نامطلوب بر روابط بین المللی برگزار شده است.

وی با تاکید بر این نکته که ریزگردها رابطه ای مستقیم با چالش آب دارد، افزود: تا پیش از سال ۸۸ تصور بر این بود که ریزگردها تنها از عراق وارد کشور می گردد، درصورتی که در کشور نیز این مشکل به شکل منطقه ای و ناحیه ای وجود دارد.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست همدان با اشاره به تنش آب موجود در کشور، ادامه داد: از بین رفتن زیستگاه های آبی، خشک شدن تالاب ها، عدم اصلاح الگوی کشت و وجود ۱۷ فروچاله در استان به دلیل عدم مدیریت مصرف آب باعث تشدید اثر ریزگرد ها شده است.

عربی با افزودن این مطلب که دیده شدن نخستین ریزگرد ها در سال ۸۸ و خشک شدن تالاب های طبیعی استان در همان سال به هم مرتبط است، عنوان کرد: با وجود بارندگی ها در چند سال اخیر این تالاب ها احیا نشده است.

وی مسائلی نظیر چرای بیش ار حد دام ها، کاهش میزان بارندگی ها، نابودی زیستگاه ها، خشک شدن تالاب ها و به دنبال آن افزایش بیابان زایی را از چالش های اساسی این حوزه برشمرد و گفت: تمام موارد یاد شده به شدت گرفتن موضوع ریزگردها دامن می زند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست همدان با بیان اینکه محیط زیست و منابع طبیعی باید به سمت رفع این چالش ها حرکت کند، گفت: امیدوارم برآیند این نشست و انعکاس آن به مسئولین به بهبود اوضاع کمک نماید.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به مسئله تولید به عنوان یک رکن محوری و اساسی، اظهار داشت: تولید در دو بعد کمی و کیفی لحاظ می شود که موضوعیت استمرار تولید بیش از هر چیز دیگری حائز اهمیت است.

محمد رضا ابراهیمی پرداختن به مسائل زیست محیطی را از موارد مطرح در بخش تولید دانست و افزود: توجه خاص و ویژه ای که در ارتباط با زیست محیط ها مطرح می گردد حتی بیشتر از توجه به زیرساخت هاست.

وی به نوسان های مرتبط با زیست محیط اشاره و عنوان کرد: عدم توجه به این موضوع و عدم توازن آن در برنامه های تولیدی مرتبط با کشاورزی و دامداری باعث بروز نوسانات زیست محیطی می گردد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به وجود حدود ۱۲ میلیون هکتار بیابان در کشور، ادامه داد: از این میزان ۶ میلیون هکتار، ‌ بیابان فعال و دارای گرد و غبار شنی است.

ابراهیمی با اعلام اینکه در دشت شراء استان همدان نیز شرایط بیابانی وجود دارد، اظهار داشت: شناسایی وضعیت گذشته، شناسایی وضعیت موجود و پیش بینی وضع آینده در خصوص ریزگردها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن ضروری دانستن ایجاد زیر ساخت های لازم و برنامه های اجرایی، ‌فرهنگ سازی، آموزش و ترویج موضوع را برای عموم مردم لازم دانست و گفت: ایجاد یک فرهنگ عمومی نیازمند همت و تلاش عمومی است و رسانه ها نیز نقش بسزایی در آن دارند.