رضا رویگری در نقش خودش در «آخرین بازی»

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رویگری آخرین بازیگری است که به پروژه «آخرین بازی» پیوسته و امروز پنجشنبه 9 بهمن مقابل دوربین میرود.
ادامه تصویربرداری این سریال به کارگردانی حسین سهیلیزاده که این شبها از شبکه تهران روی آنتن میرود، در بوستان جوانمردان در غرب تهران پیگیری میشود.
مانی نوری بازیگری است که مقابل رضا رویگری در سکانس امروز به ایفای نقش میپردازد.
امیرحسین رستمی در نقش سیاوش رستمی، بهاره افشاری در نقش نسترن، روناک یونسی در نقش شعله، آتش تقیپور در نقش جواد، زویا امامی در نقش مهین، مانی نوری در نقش قباد، مهران ضیغمی در نقش خشایار، ساعد هدایتی در نقش قیدی، لادن پروین در نقش خانم خسروی، امین هاشمی، محمدرضا رهبری و با حضور رضا توکلی در نقش آقای بوستانی، مهدی سلوکی و... از جمله بازیگرانی هستند که در سریال «آخرین بازی» به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این مجموعه تلویزیونی آمده است: قباد که در رویاها و توهمات خودش زندگی میکند، آرزو دارد که یک شبه ره صد ساله را برود و به ستارهای مشهور تبدیل شود، بنابراین تصمیم میگیرد که وارد دنیای فوتبال شود اما پس از پیوستنش به یک تیم لیگ برتر...
عوامل دیگر این سریال عبارتند از تهیهکننده: عزیز علیزاده، به مجری طرح: محمد مناجاتی، نویسنده :سعید جلالی، مدیر تصویربرداری: محمد افسری، تدوین: رضا بهارانگیز، مدیر صدابرداری: مهدی آزادی، مدیر تولید: نعمت الله یمینی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر برنامه ریزی: سعید عباسی، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، آهنگساز: فرزین قره قزلو، منشی صحنه: آرزو قربانی، مشاور ورزشی: محمد رجبی، عکاس: سمیرا بختیاری و مدیر روابط عمومی: آیدین نادری اشاره کرد.
