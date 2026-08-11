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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

اعضای باند سرقت سیم برق در دشتستان دستگیر شدند

اعضای باند سرقت سیم برق در دشتستان دستگیر شدند

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۲۶ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان دشتستان و دستگیری دو نفر عضو یک باند سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی سه نبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی افزایش سرقت سیم و کابل در سطح شهرستان دشتستان طی دو هفته گذشته، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی دشتستان، دو نفر عضو یک باند سرقت شناسایی، دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

وی عنوان کرد: متهمان در بازجویی فنی کارآگاهان پلیس و ارائه شواهد و مدارک به ۲۶ فقره سرقت سیم و کابل برق با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کردند که در همین رابطه دو نفر عضو این باند شناسایی و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی پلیس را در کاهش جرایم یاری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6914703

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