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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و چهارمین شب اقتدار

تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و چهارمین شب اقتدار

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و چهارمین شب اقتدار برگزار شد.

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کد مطلب 6914712

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    نظرات

    • حقیقت IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      دمتون گرم مردم یاسوج
    • ... IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      خداقوت به یاسوجی های همیشه در صحنه
    • لر IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      0 0
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      لر ها همیشه اول و اخر هر کاری هستن

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