https://mehrnews.com/x3cMWB ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6914712 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و چهارمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و چهارمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 199 MB کد مطلب 6914712 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج خونخواهی لنگرودی ها به شب صد و شصت و چهارم رسید اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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