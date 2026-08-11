فرماندار تنگستان: مدارس درحال ساخت شهر دلوار آماده بهره برداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در بازدید میدانی از پروژه‌های آموزشی در حال ساخت شهر دلوار، روند اجرای این پروژه‌ها را بررسی کرد.

فرماندار تنگستان در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل فضاهای آموزشی در شهرستان، اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های آموزشی و فراهم کردن محیط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم شهرستان است و تلاش می‌کنیم این طرح‌ها با کیفیت مطلوب و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به روند اجرای دو مدرسه ۶ کلاسه در شهر دلوار افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه نوسازی مدارس و آموزش و پرورش، تلاش می‌شود این دو پروژه حداکثر تا مهرماه سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: با تکمیل و تجهیز این مدارس، بخشی از نیازهای آموزشی شهر دلوار برطرف خواهد شد و دانش‌آموزان می‌توانند در سال تحصیلی جدید از فضاهای آموزشی مناسب و استاندارد بهره‌مند شوند.