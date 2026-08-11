به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کرمی‌ اسد شامگاه سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پلیس راه سمنان در جمع خبرنگاران از شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و کریدورهای اصلی کشور، به‌ویژه کریدور شرق به غرب، خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات پلیس راه برای کاهش تصادفات، اظهار کرد: ۲۵۰ نقطه پرتصادف در استان سمنان به صورت ویژه تحت پوشش ترافیکی پلیس راه قرار گرفته است.

رئیس پلیس راه کشور افزود: این نقاط در مقاطعی از جاده‌ها قرار دارند که سابقه تکرار تصادفات در آنها وجود داشته و به همین دلیل اقدامات لازم برای کاهش حوادث در این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

کرمی‌ اسد با بیان اینکه همه این نقاط تحت پوشش ترافیکی پلیس راه قرار گرفته‌اند، گفت: در برخی از این نقاط، اقدامات اصلاحی و آشکارسازی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: در این نقاط علاوه بر استقرار فیزیکی نیروهای پلیس راه، استفاده از ظرفیت نظارت و رصد هوشمند جاده‌ها از طریق دوربین و پهپاد نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راه کشور با تأکید بر اینکه هدف اصلی این اقدامات کاهش تصادفات است، بیان کرد: همه تلاش ما بر این است که به‌ویژه در نقاط پرتصادف، از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری کنیم.

کرمی‌ اسد با اشاره به تلاش پلیس برای کاهش تصادفات فوتی و جرحی، افزود: در زمان اوج تردد در محورهایی مانند کریدور تهران ـ مشهد نیز تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اجرای یکی از این تمهیدات در روزهای اخیر همزمان با تعطیلات ۲۸ صفر، گفت: ممنوعیت تردد ناوگان حمل‌ونقل سنگین در محورهای منتهی به مشهد، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش تصادفات و مدیریت ترافیک در این ایام اجرا شده است.