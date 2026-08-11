به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط حساس کشور، اظهار کرد: خبرنگاران در شفاف‌سازی اخبار، آگاهی‌بخشی به جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست نقش مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: در شرایطی که سرعت انتشار اخبار افزایش یافته، دقت در انتشار مطالب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و رسانه‌ها باید با بررسی صحت اطلاعات، از انتشار اخبار نادرست و مطالبی که می‌تواند موجب سوءبرداشت در جامعه شود، جلوگیری کنند.

رشیدی با تأکید بر اهمیت حضور خبرنگاران در میان مردم و انعکاس مسائل جامعه، گفت: رسانه‌ها می‌توانند پل ارتباطی مؤثری میان مردم و مسئولان باشند و مطالبات عمومی را به شکل دقیق و شفاف منتقل کنند.

ادامه فعالیت مجلس در شرایط حساس کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به استمرار فعالیت مجلس در شرایط خاص کشور، عنوان کرد: مجلس تعطیل نیست و کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، جلسات متعددی در حوزه‌های معیشتی، اقتصادی، امنیتی و مسائل مرتبط با مدیریت کشور برگزار شده و نمایندگان تلاش کرده‌اند وظایف قانونی خود را در چارچوب شرایط موجود دنبال کنند.

رشیدی با اشاره به برگزاری جلسات مجلس در شرایط خاص، خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت قوه مقننه برای حفظ روند قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ضروری است و تلاش شده جلسات مجلس با رعایت الزامات و ملاحظات مربوط به شرایط کشور برگزار شود.

وی افزود: مجلس در هفته‌های آینده نیز علاوه بر ادامه روند قانون‌گذاری، برنامه‌های نظارتی خود را دنبال خواهد کرد و موضوعات مهم کشور در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

پیگیری مسائل اقتصادی و زیرساختی کرمانشاه

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیگیری مسائل استان، گفت: نمایندگان در کنار وظایف اصلی خود، پیگیری مطالبات حوزه‌های انتخابیه را نیز دنبال می‌کنند و در این زمینه همکاری میان نمایندگان، استانداری و مدیران اجرایی استان اهمیت زیادی دارد.

رشیدی افزود: برای پیشبرد طرح‌های زیرساختی استان، به‌ویژه در حوزه آب، راه، حمل‌ونقل و سایر پروژه‌های عمرانی، نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس هستیم و این همکاری می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را سرعت ببخشد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: محدودیت‌های بودجه‌ای و شرایط خاص موجود، اجرای پروژه‌های عمرانی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اما پیگیری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های مهم استان ادامه دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد و گفت: مدیران اقتصادی باید برای حفظ واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعدیل نیرو و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری تلاش بیشتری داشته باشند.

رشیدی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات موجود برای حمایت از تولید و اشتغال می‌تواند به کاهش مشکلات واحدهای اقتصادی کمک کند و استان کرمانشاه برای عبور از شرایط فعلی نیازمند فعال‌تر شدن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی استان اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های مهمی همچون قطار شهری کرمانشاه و توسعه مسیرهای ریلی و ترانزیتی می‌تواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد استان داشته باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: اتصال ریلی کرمانشاه به مرز خسروی و در ادامه به عراق، در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت، ترانزیت و صادرات استان ایجاد می‌کند و باید پیگیری‌های لازم برای فراهم شدن مقدمات اجرایی آن ادامه یابد.

رشیدی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری کرمانشاه، بر ضرورت استفاده از موقعیت مرزی استان و تقویت زیرساخت‌های صادراتی تأکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، تقویت فعالیت‌های گمرکی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی در مسیرهای تجاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم استان از مبادلات منطقه‌ای باشد.