به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد مروی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از طلاب ممتاز شاهد و ایثارگر که در سالن همایش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری چنین مراسمی و قرار گرفتن در این جمع مایه افتخار است.

وی با بیان اینکه همه سر سفره شهدا هستیم، افزود: از برکت خون آنان این امنیت و آسایش و کمال برقرار شده است و گسترش انقلاب اسلامی در همه عالم و احیای اسلام به برکت خون شهیدان ما است.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به اینکه قرآن مهم‌ترین کتاب انسان ساز، هدف نهایی را سعادت ورستگاری می‌داند، گفت: تزکیه نفس راه رسیدن به سعادت است و مهم‌ترین راه که انسان را به این هدف می‌رساند از خود گذشتن است و شهیدان این را به خوبی دریافته بودند.

وی تصریح کرد: اگر امروز هر مقامی را که می‌خواهند ارج بنهند با مقام شهدا مقایسه می‌کنند و شهید و شهادت را معیار قرار می‌دهند به دلیل از خود گذشتگی آنان بوده است.

روحانیت شیعه سرمایه هنگفتی است

حجت الاسلام مروی با بیان اینکه هرچه اخلاص فرد در کار‌ها بیشتر باشد عبودیت و بندگی او نیز بیشتر است، بیان کرد: روحانیت شیعه سرمایه هنگفتی است که در اختیار ما طلبه‌ها قرار گرفته است و اگر پس از سال‌ها نام و یاد روحانیون بزرگ شیعه زنده است به برکت اخلاصی است که داشته‌اند.

وی با بیان اینکه بزرگان ما قدمی برای خود بر نمی‌داشتند و همه تلاش آنها برای خدا و رضای خدا بوده است، گفت: امام(ره) نمونه بارز آن است که قسم می‌خورد قدمی در راه مرجعیت خود بر نداشتم و همه در پرتو اخلاص بوده است.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: زمانی که ایمان و اخلاص واقعی باشد خدا اندیشه انسان را به نور خود منور می‌کند و امام راحل از این گونه انسان‌ها بودند که تأثیر گذاریشان به همین علت بود.

وی با اشاره به اینکه حرکت امام(ره) نه تنها ایران و شیعه را متحول کرده بلکه تمام بشریت را متأثر کرد، افزود: هر روز با وجود کارشکنی و فتنه‌گری‌ها، انقلاب اسلامی با عظمت راه را می‌پیماید و قلب‌ها را تسخیر می‌کند و این به دلیل‌‌ همان اخلاص امام و شهدا بود که به نور الهی منور بوده است.