تخصیص اعتبار برای زمین نیروگاه/ فرودگاه محمودآباد توجیه اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه پنجشنبه در نشست مسئولان شهرستان محمودآباد اظهار داشت: وزیر نیرو درحضور استاندار قول تخصیص ۱۲ میلیاردتومان اعتبار برای خرید زمین نیروگاه را داد که نیاز به عنایت فرمانداری دارد و این نیروگاه با آخرین تکنولوژی روز اروپا فرصت خوبی برای استان است.

وی بابیان اینکه تمام مستندات زیست محیطی آن وجود دارد و تمام دستگاههای ذیربط بر ساخت آن تایید کردند افزود: انتظار داریم در سفر ریاست جمهوری با مساعدت استاندار کلنگ آن زده شود.

نماینده مردم نور ومحمودآباد درمجلس شورای اسلامی، روند فعلی را برای کشاورزان بصرفه ندانست و با انتقاد ازهزینه بالای کشاورزی اظهارداشت: دیگر نمی توانیم به کشاورز بگوییم کشاورزی کنید، کشاورزی که از زمین یک میلیاردی سالانه ۱۰ میلیون تومان درآمد دارد، کشاورزی برایش صرفه ندارد.

فیاضی با انتقاد از برخورد سلیقه ای گفت: تازه یادمان آمد زمین کشاورزی وجود دارد و ۱۶۰ واحد ویلا در روستای زنگی کلا از کاشمر آمدند ساختند ولی یک کشاورز اجازه ندارد در زمین خود برای فرزندش خانه بسازد.

فیاضی با اشاره به سد لاستیکی سرخ رود که چند سال قبل کلنگ آن بزمین زده ولی هنوز یک قدم کوچک برای ساخت آن برنداشتند، افزود: کشاورز آب داشته باشد میتوان گفت شما زمین خود را نفروش.

این نماینده مردم در مجلس یکی دیگر از مشکلات محمودآباد رامسکن مهر ذکر واظهار داشت: مسکن مهر محمودآباد وسرخ رود توسط غیر بومی ها اشغال شده و دستگاههای اجرایی استان به پرسنل خود از مسکن مهر این شهرستان دادند که این بی عدالتی باید پیگیری شود.

فیاضی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان اضافه کرد: باید از ساحل برای ظرفیت سازی استفاده کرد.

وی با اعلام اینکه محمودآباد مرکزیت جغرافیایی استان را دارد اظهار داشت: شهرهای دیگر تازه می خواهند فرودگاه بسازند ولی ما فرودگاه داریم و باید از این ظرفیت خوداستفاده کنیم، ازیک طرف ساختمان اوپک داریم واز طرفی فرودگاه که از مسئولین استانی وشهرستانی می خواهم ساخت وسازغیر مجاز که مانع توسعه فرودگاه است تخریب شود.

فیاضی در پایان تاکید کرد فرودگاه محمودآباد توجیه اقتصادی دارد اگر بتوانیم فرودگاه ونیروگاه را به سرانجام برسانیم برای همیشه محمودآباد کافی است.